Группа Conflict Intelligence Team признала, что объявленный убитым в Сирии казанец жив

Официальное опровержение появилось на Facebook

Группа Conflict Intelligence Team (CIT), которое сообщает о гибели в Сирии российских военнослужащих и добровольцев, признала, что перепутала погибшего казанца с другим, который никакого отношения к Сирии не имеет.

В Facebook CIT сообщается, что в материале о погибших бойцах ЧВК Вагнера были допущены две ошибки. В первом случае издание поместило информацию о смерти Азата Раисовича Нуруллина и опубликовало его фотографию. В действительности же выяснилось, что в Казани похоронили его практически полного тезку — Азата Рафисовича Нуруллина. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.

Сам Азат Раисович Нуруллин сообщил ранее, что в армии служил на Алтае и никакого желания ехать в Сирию не испытывал.

CIT признал и вторую ошибку. Как выяснилось, на этот раз на опубликованной в издании фотографии действительно был изображен погибший в Сирии Роман Солнышков, но авторы ошиблись с именем. Погибшего они назвали Савелием Суховым, который на самом деле жив и опубликовал фотографию Солнышкова.