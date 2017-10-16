Группа CIT, отслеживающая потери в Сирии, перепутала фото погибшего казанца

Группа Conflict Intelligence Team (CIT), сообщившая на основе открытых данных о гибели в Сирии 26-летнего казанца Азата Нуруллина, который, якобы, воевал на Ближнем Востоке по контракту с частной военной компание "Вагнер", опубликовала ошибочное фото, об этом ProKazan.ru сообщил Азат Нуруллин, чье фото появилось в публикации.

- Я сам был в шоке от этой информации. Я даже не понимаю, зачем именно про меня. Так как я никак не связан с этой информацией. Был удивлен сильно.. Слава богу, я жив и здоров. Это мои армейские фотографии. Я служил в Алтайском крае,в городе Алейск и никакого отношения, что здесь написано, не имею, - сообщил Азат.

Представитель сообщества "ВКонтакте", на который сослалась группа Conflict Intelligence Team, сообщил, что произошла ошибка - было использовано фото полного тезки погибшего.

Также были предоставлены скриншоты страниц в соцсетях, на которых сообщалось о похоронах погибшего казанца, они прошли 8 октября.

Сам пост о смерти казанца в Сирии был удален.

Отметим, группа CIT и раньше допускала ошибки, после чего публиковала опровержения. Например, в январе 2017 года расследователи извинились за сообщение о гибели в Сирии трех бойцов 106-й гвардейской дивизии ВДВ на основании фейковой страницы одного из десантников во "ВКонтакте".