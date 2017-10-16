Организация CIT, отслеживающая потери в Сирии, сообщила о смерти наемника из Казани

По некоторым данным, он погиб в результате действий снайпера противника в провинции Хомс еще 15 сентября

Группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая на основе открытых данных отслеживает потери российских военных в Сирии, сообщила о гибели в Сирии 26-летнего казанца Азата Нуруллина, который, якобы, воевал на Ближнем Востоке по контракту с частной военной компание "Вагнер". Об этом сообщается на сайте CIT.

В сообщении говорится, что казанец уехал в Сирию в конце августа, там ему пообещали солидную зарплату в 360 тысяч рублей в месяц.

По информации знакомых, военный наемник из Казани погиб в результате действий снайпера противника в провинции Хомс еще 15 сентября. Тело погибшего доставили в Россию лишь 6 октября.

Как сообщил один из знакомых погибшего разведчика, сотрудники спецслужб категорически запретили родственникам рассказывать о гибели их близкого до момента погребения.

Официально это не подтверждается.

Справка



Военная компания Вагнера появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как осенью 2015 года Россия начала официально разворачивать в Сирии свои базы.



Вагнер — это позывной командира одноименной частной военной компании, его настоящее имя — Дмитрий Уткин. Уткин, 1970 года рождения, является офицером запаса и ранее служил в псковской бригаде ГРУ. До 2013 года он был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны. В 2013 году Уткин покинул ряды Вооруженных сил и уехал на Ближний Восток в составе группы бойцов.



Группа CIT сообщает данные о потерях в Сирии на основе анализа открытых источников — прежде всего соцсетей. Расследователи мониторят сообщения о войсковой активности в Twitter и Telegram, отслеживают посты, фотографии и видео на страницах местных жителей и, предположительно, российских военнослужащих, а также черпают информацию из пабликов местных журналистов, агентств, видеохостингов и прямых трансляций.