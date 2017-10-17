Рукоприкладство завуча кадетской школы в РТ может грозить педагогу уголовным наказанием

Прокурор РТ Илдус Нафиков лично поручил проверить жалобу 13-летней девочки

В РТ разгорается скандал с участием педагога. Телеканал “Эфир 24” сообщает, что в Сабинском районе Татарстана завуч кадетской школы в рамках воспитательного процесса выпорол ремнем 13-летнюю воспитанницу. Причем, по словам девочки, это не первый случай рукоприкладства педагога.

- В первый раз она ударила ремнем за разговоры по мобильному телефону в неположенное время. А во второй раз — за бранные слова. Она отвела меня в класс географии. Там она сняла с меня ремень и многократно била меня им, - рассказала девочка.

Медики действительно обнаружили на теле девочки побои и отправили ее на экспертизу.

В самой школе обвинения опровергают. Заместитель директора по учебной части Мадина Маканова прокомментировала, что девочке всего лишь высказали замечание.

- В коридоре девочка обругала матом ученика 9-го класса, - рассказала Маканова. - Завуч подошла и сделала ей замечание. Это видели дети. Затем девочка побежала на урок, а через три дня от семьи поступило заявление о побоях. Приезжала полиция, разбиралась, брали объяснительные у детей. Случай не подтвердился.

Тем не менее, прокурор РТ Илдус Нафиков поручил провести проверку. Если факт подтвердится, педагогу грозит уголовное наказание.

- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и при наличии оснований - приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности, - объяснили ProKazan.ru в ведомстве.

Отметим, что последний скандал с рукоприкладством учителя по отношению к ученику тоже произошел в Сабинском районе. В июне ученики засняли потасовку педагога с учеником. При этом учитель защищался от нападок подростка, однако впоследствии за это был уволен.

Пока официально факт не подтвердился, завуч продолжает свою работу в школе. Как сообщили в Министерстве образования и науки РТ, ведомство держит вопрос на контроле. Меры будут приняты по итогу проверки.