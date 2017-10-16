В РТ завуч кадетской школы выпорол 13-летнюю девочку в рамках воспитательного процесса

В Сабинском районе Татарстана завуч кадетской школы в рамках воспитательного процесса выпорол ремнем 13-летнюю воспитанницу. Об этом сообщает телеканал «Татарстан24».

Так, по словам мамы девочки, такое дисциплинарное наказание завуч кадетской школы применяет ко многим воспитанникам.

- Дети просто запуганы. Их пугают тем, что поставят на учет, поэтому они боятся что-либо сказать, - рассказывает мама пострадавшей.

Как рассказала сама девочка, ремнем завуч воспитывает ее уже во второй раз.

- В первый раз она ударила ремнем за разговоры по мобильному телефону в неположенное время. А во второй раз — за бранные слова. Она отвела меня в класс географии. Там она сняла с меня ремень и многократно била меня им, - сказала девочка.

Узнав об этом, мама девочки сразу обратилась в больницу. Там медики зафиксировали побои и дали направление в бюро судмедэкспертизы.

- В связи с обращением родителей по данному факту ведется доследственная проверка. Министерство образования и науки РТ держит вопрос на контроле. В соответствии с полученными результатными будут приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время мама девочки готовит документы в прокуратуру.