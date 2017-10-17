Парня, который избил сотрудника ГИБДД на Жилплощадке, посадили на 4,5 года

Молодой человек получил практически максимальное наказание

20-летнего водителя «Лады», который в июне этого года напал на сотрудника ГИБДД в казанском микрорайоне Жилплощадка, приговорили к 4,5 годам лишения свободы по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Это почти максимальное наказание по статье (максимальное - 5 лет). Молодой человек будет отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в Московском районном суде Казани.

Напомним, 14 июня около 21.30 экипаж ДПС пытался остановить автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого не реагировал на требования. Полицейским удалось остановить машину, однако молодой человек, сидевший за рулем, при задержании оказал сопротивление.

Позже в Сети появилось видео.

Отметим, что согласно части 1 статьи 318 УК РФ, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.