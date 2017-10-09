«Осутствие капремонта, открытые люки во дворе, парковка на газоне»:на что жалуются казанцы

ProKazan.ru публикует обращения горожан в редакцию

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.

ДОРОГА

- На проспекте Победы, 30 ужасная дорога на въезде во двор.

- Во дворе на Ибрагимова, 25 весь асфальт в ямах, после дождей к подъезду невозможно даже подойти.

- На Воровского, 13 нет асфальта.

- На улице Гагарина, 61 и 63 нет асфальта - яма на яме!

ДВОРЫ И ПАРКОВКИ

- Дом на Товарищеской, 29 нуждается в капремонте.

- У дома №26 по улице Лаврентьева автомобилисты паркуются на зеленой зоне.

- На Чуйкова, 27а не благоустроен двор, дороги все разбиты.

- Во дворах домов №3,5,7,9,11 по улице Димитрова нет ни дворников, ни уборщиц, а также отсутствует контейнерная площадка для мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

- От улицы Декабристов, 89 до улицы 2-я Юго-Западная, 2 стоят четыре фонаря, но ни одна лампочка не работает.

- Во дворе дома №78 по проспекту Победы на время работ были открыты 4 люка, нет ни оград, ни надзора, чтобы никто не провалился. Работы закончены, а люки так и открыты. Опасно ходить!

- На Гудованцева, 22 отменили автобусную остановку "Хлебный".

- Рядом с домами №16,22 по улице Абсалямова разрушился забор, который огораживает заброшенный фундамент. За безопасностью никто не следит, на территории скопился мусор.