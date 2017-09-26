«Детскую площадку починили, мусор вывезли»: ответы властей на жалобы казанцев

ProKazan.ru узнал у администрации районов, мэрии и других ведомств, что делается для решения проблем, с которыми сталкиваются наши читатели

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправили все обращения в ответственные органы и узнали, что делается для их решения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

- В парке на площади Вахитова не убирают мусор.

- Заявка решена, мусор регулярно вывозится, -заявили в мэрии города.

- На улице Сахарова не работают лифты в надземных пешеходных переходах.



- Лифты по возможности отремонтировали. Однако из-за небрежного обращения, они часто выходят из строя. Пример: нажав на кнопку вызов и видя что лифт приближается к этажу, человек не дождавшись полной остановки, начинает дергать с усилием ручку двери лифта и вырывает ее вместе с каркасом. Просим беречь муниципальное имущество, - пояснили в мэрии города.

- На улице Солдатской, 3 над тротуаром стоит сухое дерево.

- Обрезка сухих веток проведена, - заявили в администрации Ново-Савиновского района.

- В Казанке очень много мусора в воде, да, еще и дохлая рыба плавает, неужели нельзя убрать?

- Нарушение устранено, - ответили в Управлении административно-технической инспекции.

ДВОРЫ

- Во дворе на улице Татарстан, 7 разрушена детская площадка - горка сломана, пластик треснул, деревянные рейки отпали.

- Восстановить горку на детской площадке жилого дома №7 по улице Татарстан не представляется возможным в связи с ее технической неисправностью. Детский комплекс отремонтирован, - отчитались в Префектуре "Старый город".

- Между домами №90 и 92 на Ямашева ужасная дорога, к тому же автовладельцы паркуются на детской площадке.



- В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирных домах принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирных домах, а именно земельные участки, на котором расположены данные дома, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов и расположенные на указанных участках. Согласно статье 39 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирных домах несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирных домах. В существующих тарифах на жилищные услуги затраты на ремонт асфальтового покрытия не учтены. Проведение данных работ возможно за счет средств, собираемых по статье «Текущий ремонт», либо за счет дополнительно собранных средств собственниками.



Принимая во внимание изложенное, решение о ремонте асфальтового покрытия с определением источника финансирования на данные цели должно быть принято на общем собрании собственников помещений дома. Копию протокола общего собрания необходимо направить в управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН).



Работы по ремонту асфальтового покрытия требуют значительного финансирования, выделяемых из бюджета средств недостаточно для выполнения данных работ во всех дворовых территориях. В связи с чем, для рассмотрения вариантов решения проблемы проведения работ по ремонту Вашего двора на условиях софинансирования жителями Вы можете обратиться в отдел ЖКХ Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани по адресу: г.Казань, ул.Волгоградская, д.32, каб.222, 223, приемный день - вторник, с 14.00 до 18.00, тел.519-34-89, - прокомментировали в Исполнительном комитете.

- Двор по улице Светлая,17 плохо убирают, - на дороге песок и мусор.

- Замечания устранены, - прокомментировали в мэрии города.

ДОРОГИ

- На улице Яруллина, 2 провалился асфальт.

- Провал асфальтобетонного покрытия устранен, работы по благоустройству продолжаются, - ответили в мэрии города.