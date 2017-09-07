«Мусор от торговцев, автохлам, неработающие ливневки»: на что жалуются казанцы

ProKazan.ru публикует обращения горожан в редакцию

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.

ДВОРЫ

- Во дворе на улице Братьев Касимовых, 56 уже почти 2 недели не убирают мусор.

- Ибгаримова, 25 во дворе нет асфальта - после дождей все в лужах, невозможно попасть домой.

- На Габишева, 4 не вывозят во время мусор.

- Напротив дома №3 по улице Латышских стрелков стоит брошенное авто.

СОСТОЯНИЕ ГОРОДА

- На проспекте Универсиады не работают ливневки, после дождя все плавают.

- На улице Баруди, 19 полностью разбита дорога. Машины объезжают ямы по тротуару.

- Недалеко от станции метро проспект Победы торговцы собрали и оставили весь мусор на газоне.

- Просьба установить скамейки для отдыхающих вдоль улицы Каюма Насыри.