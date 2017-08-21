«Мусор в парке, «убитые» дороги и разрушенная лестница»: на что жалуются казанцы

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.
ДОРОГИ И СОСТОЯНИЕ ДВОРОВ
Во дворе дома №79 по улице Ямашева - "убитые дороги".
Во дворе на Гагарина, 73а, не вывозят мусор, кроме того разбитая придомовая территория.
Двор на Сыртлановой, 5 не освещается, хотя есть фонарь, но он не работает уже год.
Рядом с речпортом по улице Портовая, 21 во дворе ни разу не делали ремонт.
На Мусина, 7 мусорная площадка расположена прям у подъезда.
Во дворе на Чишмяле, 17 много брошенных машин, из-за которых автомобилистам не хватает мест на парковке.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
В парке на площади Вахитова не убирают мусор.
На территории школы №117 по улице Чапаева, Напротив дома №1143 стоит огромное сухое дерево, которое может упасть н детей.
На автобусной остановке Серова убрали павильон. Людям негде присесть и укрыться в непогоду.
У поликлиники №20 тротуар очень узкий и постоянно заставлен машинами.Люди ходят по газонам. И нет подъема для инвалидных колясок.
На Солдатской, 3 над тротуаром стоит сухое дерево.
Лестница, ведущая с улицы Хороводная на Подгорную находится в плачевном состоянии. Ходить по ней опасно.