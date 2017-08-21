«Мусор в парке, «убитые» дороги и разрушенная лестница»: на что жалуются казанцы

ProKazan.ru публикует обращения горожан в редакцию

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.

ДОРОГИ И СОСТОЯНИЕ ДВОРОВ

Во дворе дома №79 по улице Ямашева - "убитые дороги".

Во дворе на Гагарина, 73а, не вывозят мусор, кроме того разбитая придомовая территория.

Двор на Сыртлановой, 5 не освещается, хотя есть фонарь, но он не работает уже год.

Рядом с речпортом по улице Портовая, 21 во дворе ни разу не делали ремонт.

На Мусина, 7 мусорная площадка расположена прям у подъезда.

Во дворе на Чишмяле, 17 много брошенных машин, из-за которых автомобилистам не хватает мест на парковке.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

В парке на площади Вахитова не убирают мусор.

На территории школы №117 по улице Чапаева, Напротив дома №1143 стоит огромное сухое дерево, которое может упасть н детей.

На автобусной остановке Серова убрали павильон. Людям негде присесть и укрыться в непогоду.

У поликлиники №20 тротуар очень узкий и постоянно заставлен машинами.Люди ходят по газонам. И нет подъема для инвалидных колясок.

На Солдатской, 3 над тротуаром стоит сухое дерево.

Лестница, ведущая с улицы Хороводная на Подгорную находится в плачевном состоянии. Ходить по ней опасно.