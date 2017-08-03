«Асфальт восстановлен, деревья высажены, песок завезен»: ответы властей на жалобы казанцев

ProKazan.ru узнал у администрации районов, мэрии и других ведомств, что делается для решения проблем, с которыми сталкиваются наши читатели

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправили все обращения в ответственные органы и узнали, что делается для их решения.

ДОРОГИ

- На улице Пржвальского, 1 на дороге огромные ямы, автомобилистам приходится выезжать на встречную, чтобы объехать их.

- На проезжей части улицы Пржвальского,1 выполнен ямочный ремонт, - отчитался замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Игорь Титов.

- Дорога к дому №64 по улице Патриса Лумумбы вся в ямах со стороны улиц Космонавтов и с Патриса Лумумбы.

- К дому №64 по Патриса Лумумбы проложено новое асфальтовое покрытие, - рассказал первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

- По дороге к лицею №149 по улице Чишмяле провалился асфальт.

- Тротуар восстановлен, - ответил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

ДВОРЫ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

- На детской площадке на улице Павлюхина, 85 нет песка.

- Подрядная организация ООО "Ремонт Сервис-АДС" в июле выполнен завоз песка в песочницу детской площадки, - ответил заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ринас Сабиров.

- На детской площадке во дворе домов №138, 140, 142 по проспекту Победы сломано игровое оборудование и нет песка в песочнице.

- Ремонт игрового оборудования выполнен, подвижные детали карусели обработаны смазкой, - отчитались в администрации Советского района.

- Дом на Зорге, 67 нуждается в капремонте. В подъезде №5 страшно ходить, весь пол в ямах, на стенах осыпается штукатурка.

- Программа текущего ремонта на 2017 год сформирована, возможность выполнения работ по ремонту подъезда №5 жилого дома №67 по улице Рихарда Зорге будет рассмотрен при формировании титула планово-предупредительного ремонта на 2018 год, - пояснил заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ринас Сабиров.

- Во дворе на Аделя Кутуя, 6 сквозной проезд перекрыт плитами.

- Администрация направила письмо в адрес надзорной деятельности для рассмотрения законности установки блоков на придомовой территории дома, - заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

-Тротуар у дома №101 по улице Зорге весь в ямах, невозможно пройти, еще и автомобилисты постоянно паркуются.

- В связи с ограниченностью денежных средств включить все придомовые территории и проезды к ним в программу капитального ремонта на 2017 год невозможно. Вопрос капитального ремонта будет рассмотрен при формировании планов на последующие годы.

- На улице Халезова, 20 нет детской площадки.

- Органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений в доме. К компетенции общего собрания относится принятие решения о пределах использования земельного участка, на котором расположен дом, в том числе введение ограничений пользования им. Так, установка элементов детской площадки на территории дома обеспечивается на основании решения собственников квартир. Дополнительно сообщаю, что в шаговой доступности находится игровой парк, - заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

СОСТОЯНИЕ ГОРОДА

-Берег Казанки рядом с санаторием по улице Сибирский Тракт, 43 весь в мусоре.

- Данный участок включен в перечень объектов по уборке мусора на основании Муниципального контракта. Работы запланированы до конца августа, - прокомментировал заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

-На Танкодроме у ЖК "Комсомолец" из-за стройки вырубают деревья.

- Вырубка зеленых насаждений компенсирована заказчиком в размере фактических затрат на восстановление зеленых насаждений в денежной форме. Взамен срубленных деревьев будет произведен компенсационное озеленение путем посадки 1068 деревьев, 113 кустарников, а также устройство газона на площади 5334 кв м на территории района,- заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.