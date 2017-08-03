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«Асфальт восстановлен, деревья высажены, песок завезен»: ответы властей на жалобы казанцев

«Асфальт восстановлен, деревья высажены, песок завезен»: ответы властей на жалобы казанцев
16+
ProKazan.ru узнал у администрации районов, мэрии и других ведомств, что делается для решения проблем, с которыми сталкиваются наши читатели

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправили все обращения в ответственные органы и узнали, что делается для их решения.

ДОРОГИ

- На улице Пржвальского, 1 на дороге огромные ямы, автомобилистам приходится выезжать на встречную, чтобы объехать их. 

- На проезжей части улицы Пржвальского,1 выполнен ямочный ремонт, - отчитался замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Игорь Титов. 

 - Дорога к дому №64 по улице Патриса Лумумбы вся в ямах со стороны улиц Космонавтов и с Патриса Лумумбы.

- К дому №64 по Патриса Лумумбы проложено новое асфальтовое покрытие, - рассказал первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

- По дороге к лицею №149 по улице Чишмяле провалился асфальт. 

- Тротуар восстановлен, - ответил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

ДВОРЫ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

- На детской площадке на улице Павлюхина, 85 нет песка.

- Подрядная организация ООО "Ремонт Сервис-АДС"  в июле выполнен завоз песка в песочницу детской площадки, - ответил заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ринас Сабиров. 

- На детской площадке во дворе домов №138, 140, 142 по проспекту Победы сломано игровое оборудование и нет песка в песочнице.

- Ремонт игрового оборудования выполнен, подвижные детали карусели обработаны смазкой, - отчитались в администрации Советского района. 

- Дом на Зорге, 67 нуждается в капремонте. В подъезде №5 страшно ходить, весь пол в ямах, на стенах осыпается штукатурка.

- Программа текущего ремонта на 2017 год сформирована, возможность выполнения работ по ремонту подъезда №5 жилого дома №67 по улице Рихарда Зорге будет рассмотрен при формировании титула планово-предупредительного ремонта на 2018 год, - пояснил заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Ринас Сабиров. 

- Во дворе на Аделя Кутуя, 6 сквозной проезд перекрыт плитами.

- Администрация направила письмо в адрес надзорной деятельности для рассмотрения законности установки блоков на придомовой территории дома, - заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

-Тротуар у дома №101 по улице Зорге весь в ямах, невозможно пройти, еще и автомобилисты постоянно паркуются.

- В связи с ограниченностью денежных средств включить все придомовые территории и проезды к ним в программу капитального ремонта на 2017 год невозможно. Вопрос капитального ремонта  будет рассмотрен при формировании планов на последующие годы.

- На улице Халезова, 20 нет детской площадки.

- Органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений в доме. К компетенции общего собрания относится принятие решения о пределах использования земельного участка, на котором расположен дом, в том числе введение ограничений пользования им. Так, установка элементов детской площадки на территории дома обеспечивается на основании решения собственников квартир. Дополнительно сообщаю, что в шаговой доступности находится игровой парк, - заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

СОСТОЯНИЕ ГОРОДА

-Берег Казанки рядом с санаторием по улице Сибирский Тракт, 43 весь в мусоре.

- Данный участок включен в перечень объектов по уборке мусора на основании Муниципального контракта. Работы запланированы до конца августа, - прокомментировал заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

-На Танкодроме у ЖК "Комсомолец"  из-за стройки вырубают деревья.

- Вырубка зеленых насаждений компенсирована заказчиком в размере фактических затрат на восстановление зеленых насаждений в денежной форме. Взамен срубленных деревьев будет произведен компенсационное озеленение путем посадки 1068 деревьев, 113 кустарников, а также устройство газона на площади 5334 кв м на территории района,- заявил первый замглавы администрации Советского района Андрей Яковлев.

Светлана Михайлова, 04.08.2017, 18:01
Тэги: ЖКХ, Парковки, Казанцы
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Комментарии

Горожанин04 августа 2017, 18:10
Кони пьяны, хлопцы запряжены!
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Горожанин04 августа 2017, 18:23
На на долго ли
0
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Горожанин04 августа 2017, 18:31
На зорге 67 подъезд ещё ничего, терпимо, бывает хуже, на стенах телефоны досуга там или тупо надписи..................а на зорге 101, вроде рядом, там дорога есть, люди сами ничего не делают, чтобы искоренить этих нарушителей................но при этом жалуются, смешно..................
0
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Горожанин04 августа 2017, 18:41
Когда магистральную сделаете??????!!!!!!
0
2
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Горожанин04 августа 2017, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
Когда магистральную сделаете??????!!!!!!
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Завтра, завтра все сделаем.
0
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ямщик магистральный04 августа 2017, 19:14
когда магистральную сделаете
0
0
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