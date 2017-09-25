Компания, которая будет строить мусоросжигательный завод в РТ: место мы не переносили

Площадка, на которой может быть построен завод, находится около "Оргсинтеза" на границе с Зеленодольским районом

В компании "РТ-Инвест", которая будет строить мусоросжигательный завод в Татарстане, опровергли сообщения о переносе мусоросжигательного завода из Казани в Зеленодольский район, по словам представителя компании, площадка, на которой с наибольшей вероятностью может быть построен завод, находится около "Оргсинтеза" на границе с Зеленодольским районом.

- Одна из рассматриваемых площадок находится в Зеленодольском районе вблизи "Оргсинтеза". Там сейчас проходят инженерные изыскания, - сообщили ProKazan.ru в компании.

Ранее плюсы расположения завода около "Оргсинтеза" называл гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

- Во-первых, в основе всего – экологичность и соответствие всем санитарными требованиям, завод не может располагаться вблизи жилой застройки, - говорил Андрей Шипелов. - Во-вторых, удаленность завода от основных мест образования отходов должна соответствовать экономической и тарифной политике, чтобы не приводить к росту тарифа для населения за счет увеличения логистических маршрутов. Наконец, для завода нужна инфраструктура – дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения и так далее.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.