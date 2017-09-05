«Дорожная карта» властей РТ: мусоросжигательный завод в Казани построят на год позже

Он будет возведен к декабрю 2022 года

Правительство РТ утвердило «дорожную карту», согласно которой строительство в Казани мусоросжигательного завода завершится к декабрю 2022 года - на год позже ранее планировавшегося 2021 года. Об этом сообщает Tatcenter.ru.

В ближайшие 1,5 года будет налажена работа с региональными "мусорными" операторами. Компании, которые будут курировать обращение отходов в восточной и западной зоне РТ выберут в ноябре, а уже в начале следующего года должны быть готовы инвестпрограммы в области обращения с ТКО. К маю 2018 года будут установлены единые тарифы на услуги региональных операторов. Также предполагаются «мероприятия по снижению социальной напряженности при сокращении работающих в сфере обращения отходов сотрудников».

Межмуниципальные полигоны захоронения мусора в Татарстане планируется построить за 3 года.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, что приоритетной площадкой для строительства мусоросжигательного завода в Казани стал район около "Казаньоргсинтеза". Окончательное решение о месте строительства должно быть принято через два месяца после проведения необходимых геодезических изысканий и замеров.

Ранее плюсы расположения завода около "Оргсинтеза" называл гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

- Во-первых, в основе всего – экологичность и соответствие всем санитарными требованиям, завод не может располагаться вблизи жилой застройки, - говорил Андрей Шипелов. - Во-вторых, удаленность завода от основных мест образования отходов должна соответствовать экономической и тарифной политике, чтобы не приводить к росту тарифа для населения за счет увеличения логистических маршрутов. Наконец, для завода нужна инфраструктура – дороги, подключение к электросетям, системам водоснабжения и так далее.