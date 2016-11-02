Проект продления первой линии казанского метро подготовят к 2018 году

Сейчас казанское метро состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций

Проект планировки и межевания территории по продлению первой линии метрополитена Казани от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная» власти города намерены разработать к концу февраля 2018 года. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в сборнике документов Исполкома.

- Подготовить проект планировки и межевания территории в срок до 28 февраля 2018 года, - говорится в документе.

Напомним, сейчас казанское метро состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций.

Кстати, ранее сообщалось, что первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро «Азинская». Однако позже в ГИСУ эту информацию опровергли, сообщив, что опубликованная исполкомом информация о продлении первой линии казанского метрополитена ошибочна.

Таком образом, «Дубравная» станет конечной станцией первой линии метро. Также с концепцией развития метрополитена, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», предусмотрено строительство второй линии казанского метрополитена. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет по улицам Юиуса Фучика – Академика Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Маршала Чуйкова – Волгоградская – Восстания.