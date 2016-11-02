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Проект продления первой линии казанского метро подготовят к 2018 году

Проект продления первой линии казанского метро подготовят к 2018 году
16+
Фото: ProKazan.ru
Сейчас казанское метро состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций

Проект планировки и межевания территории по продлению первой линии метрополитена Казани от станции метро «Проспект Победы» до станции метро «Дубравная» власти города намерены разработать к концу февраля 2018 года. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано в сборнике документов Исполкома.

- Подготовить проект планировки и межевания территории в срок до 28 февраля 2018 года, - говорится в документе.

Напомним, сейчас казанское метро состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций.

Кстати, ранее сообщалось, что первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро «Азинская». Однако позже в ГИСУ эту информацию опровергли, сообщив, что опубликованная исполкомом информация о продлении первой линии казанского метрополитена ошибочна.

Таком образом, «Дубравная» станет конечной станцией первой линии метро. Также с концепцией развития метрополитена, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», предусмотрено строительство второй линии казанского метрополитена. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет по улицам Юиуса Фучика – Академика Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Маршала Чуйкова – Волгоградская – Восстания. 

Люция Кашапова, 15.09.2017, 12:44
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Правда15 сентября 2017, 13:01
КАКИЕ 8,4 км.
ВОЗЬМИТЕ ЛИНЕЙКУ и померите расстояние от ст.м.АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ до ст.м.ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ!!!!!!! Там больше чем 8 км.
Постановление о межевании на которое вы ссылаетесь - ОНО УСТАРЕВШЕЕ. Там уже всё построено! и почти полностью всё закопано!!!!
* РУКАЛИЦО на работников Исполкома.
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Горожанин15 сентября 2017, 13:05
Почему между станциями метро 500-800 метров, а между остановкой автобуса "Энергоинститут" и "Гуманитарный институт" больше километра??
Зачем "Тандем" убрали в сторону Авиастроя???
0
0
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Правда15 сентября 2017, 13:07
Открыл карту и своими прямыми ручками померил. В итоге 8,4 км это расстояние от ст.м.Козья слобода, до ст.м. Проспект победы.
...Эй народ, эй работнички...
...Вы информацию какого года выкладываете????
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Правда15 сентября 2017, 13:07
.
0
0
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Горожанин15 сентября 2017, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
КАКИЕ 8,4 км.
ВОЗЬМИТЕ ЛИНЕЙКУ и померите расстояние от ст.м.АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ до ст.м.ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ!!!!!!! Там больше чем 8 км.
Постановление о межевании на которое вы ссылаетесь - ОНО УСТАРЕВШЕЕ. Там уже всё построено! и почти полностью всё закопано!!!!
* РУКАЛИЦО на работников Исполкома.
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Какое межевание, если там осталось только «двери навесить». Это ПроКазань или ПроМарс? Вы где живете то?
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