В Казани продлят первую линию метро до станции «Азинская»

Эта станция будет находиться на пересечении улицы Фучика и Вознесенского тракта

Первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро "Азинская", она будет находиться на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Вознесенского Тракта, который пока что сам еще не построен. Такие данные содержатся в проекте планировки территории "Ноксинский спуск" в сборнике электронных документов мэрии.

- Для улучшения транспортного обслуживания района предусмотрено [...] продление 1-й линии метрополитена по улице Юлиуса Фучика до станции "Азинская", размещаемой в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Вознесенский Тракт, - отмечается в сообщении.

Вознесенский тракт - это планируемая к строительству дорога, она будет находиться от проспекта Победы до трассы М-7 с мостом через Ноксу. Через тракт будет построен еще и пешеходный мост.

Также в планах развития этого района - расширение проезжий части улицы Академика Сахарова с 4 до 6 полос и улицы Ноксинский Спуск - с 2 до 4 полос.

Напомним, ранее сообщалось, что последней станцией первой линии метро Казани будет "Дубравная", которая должна быть сдана к концу 2017 года.

Ранее на сайте госзакупок появился тендер на выполнение проекта выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства 2-й линии казанского метрополитена от станции "Фучика" до станции "Сахарова" и благоустройство этой территории.