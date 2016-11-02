Станция метро «Азинская» построена в Казани не будет

В ГИСУ опровергли информацию из сборника документов мэрии

В ГИСУ объявили, что опубликованная исполкомом информация о продлении первой линии казанского метрополитена ошибочна. Данная станция не будет построена в Казани. Как рассказал главный специалист отдела строительства подземных транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Давыденко, была опубликована устаревшая информация.

Таком образом "Дубравная" станет конечной станцией первой линии метро. Она будет пересадочной и должна быть сдана к 30 декабря 2017 года. Также с концепцией развития метрополитена, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», предусмотрено строительство Второй линии Казанского метрополитена. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет под улице Юиуса Фучика – Академика Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Маршала Чуйкова – Волгоградская – Восстания.

- На сегодняшний день в полном объеме выполнены инженерно-геологические изыскания по первому участку второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова», также ведется разработка проекта планировки и межевания территории и стадии «проектная документация» по данному объекту, - пояснил Андрей Давыденко. - Строительная длина первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» составит 5,37 км.

Напомним, что неделю назад в сборнике электронных документов мэрии появилась информация, что первую линию казанского метрополитена продлят до станции метро "Азинская".

- Для улучшения транспортного обслуживания района предусмотрено [...] продление 1-й линии метрополитена по улице Юлиуса Фучика до станции "Азинская", размещаемой в районе пересечения улиц Юлиуса Фучика и Вознесенский Тракт, - отмечается в сообщении, - гласил документ.