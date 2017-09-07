Прокуратура РТ пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка

Прокуратура Татарстана пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка в школах. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

- В настоящее время задание Генеральной прокуратуры Российской Федерации по данному вопросу не поступило, проверки в данной сфере прокуратурой республики пока не проводятся, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Об этом говорится в перечне документов, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям.

Согласно документу, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пожаловался на недостаточность образования на татарском языке. По словам главы ведомства, до сих пор есть ряд нерешенных вопросов.