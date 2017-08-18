В РТ до конца года на поддержку татарского языка должны потратить свыше 135 млн руб

В Татарстане во второй половине 2017 года на поддержку государственных языков Татарстана, в частности, татарского, должны будут потратить свыше 135 млн рублей, об этом накануне на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ сообщила начальник Управления национального образования Минобрнауки РТ Гульназ Исмагилова, передает "Татар Информ".

По ее словам, за Министерством образования и науки РТ в текущем году закреплено 88 мероприятий с общим объемом финансирования 98 млн 980 тыс. рублей, также должны провести свои мероприятия и другие ведомства.

По программе в целях популяризации государственных языков и языков народов, проживающих в республике, проведено 11 мероприятий. Это – творческие конкурсы, научно-практические конференции, олимпиады и другие.

Напомним, ранее министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пожаловался на недостаточность образования на татарском языке. По словам главы ведомства, до сих пор есть ряд нерешенных вопросов.