Антимонопольщики выяснили: власти Казани провели Сабантуй в Париже на бюджетные деньги

На него потратили 10 млн рублей, в эту сумму не была включена аренда "Боинга 747", на котором перевезли из Казани в Париж представителей Татарстана

Власти Казани нашли деньги на проведение Сабантуя в Париже в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов, как говорила ранее вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. Об этом стало известно накануне на заседании Федеральной антимонопольной службы (ФАС), где возбудили дело из-за отсутствия конкурса при использовании этих средств, сообщает "Коммерсант" со сслыкой на главу регионального отделения Трудовой партии Ивана Климова.

Активист в середине августа обратился в ФАС, усомнившись в том, что деньги на проведение масштабного Сабантуя около Эйфелевой башни, который прошел 25 мая, были потрачены не из бюджета.

Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур. При этом в ходе заседания управление прекратило дело в отношении главы исполкома Казани Дениса Калинкина и возбудило новое дело в отношении начальника управления культуры Азата Абзалова. Ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Отмечается, что деньги на трехдневную аренду "Боинга 747", на котором перевезли из Казани в Париж представителей из Татарстана, не входили в стоимость договора в 10 млн рублей. Иван Климов собирается подготовить жалобу на аренду самолета без проведения тендера, а также направить письма в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ.

Напомним, 25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана.