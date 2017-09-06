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Антимонопольщики выяснили: власти Казани провели Сабантуй в Париже на бюджетные деньги

Антимонопольщики выяснили: власти Казани провели Сабантуй в Париже на бюджетные деньги
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Фото: kzn.ru
На него потратили 10 млн рублей, в эту сумму не была включена аренда "Боинга 747", на котором перевезли из Казани в Париж представителей Татарстана

Власти Казани нашли деньги на проведение Сабантуя в Париже в бюджете, а вовсе не из внебюджетных фондов, как говорила ранее вице-мэр Казани Евгения Лодвигова. Об этом стало известно накануне на заседании Федеральной антимонопольной службы (ФАС), где возбудили дело из-за отсутствия конкурса при использовании этих средств, сообщает "Коммерсант" со сслыкой на главу регионального отделения Трудовой партии Ивана Климова.

Активист в середине августа обратился в ФАС, усомнившись в том, что деньги на проведение масштабного Сабантуя около Эйфелевой башни, который прошел 25 мая, были потрачены не из бюджета.

Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур. При этом в ходе заседания управление прекратило дело в отношении главы исполкома Казани Дениса Калинкина и возбудило новое дело в отношении начальника управления культуры Азата Абзалова. Ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Отмечается, что деньги на трехдневную аренду "Боинга 747", на котором перевезли из Казани в Париж представителей из Татарстана, не входили в стоимость договора в 10 млн рублей. Иван Климов собирается подготовить жалобу на аренду самолета без проведения тендера, а также направить письма в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ.

Напомним, 25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана.

Н. Вильданов, 07.09.2017, 10:45
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин07 сентября 2017, 10:59
Я чувствую,народ скоро настолько обозлится, что к х*рам собачьим разнесет всю зажравшуюся верхушку... А пока испытывают терпение...ну давайте-давайте
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Горожанин07 сентября 2017, 11:02
Родители Татарстана! Вот где ваши деньги за абонентскую плату за детский сад. Горбатитесь, плАтите за неоказанные фактически услуги, а они по Парижам...
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Горожанин07 сентября 2017, 11:04
А на ремонт дорог во дворах и на обустройство детских площадок денег нет.......
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Горожанин07 сентября 2017, 11:04
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» — русский перевод легендарной французской фразы: «Qu’ils mangent de la brioche», букв. «Пусть они едят бриоши», ставшей символом крайней отрешённости верховной абсолютистской власти от реальных проблем простого народа.
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Горожанин07 сентября 2017, 11:09
Виновных в тюрьму, или на выборах ноги моей не будет (хотя и так никогда не хожу).
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Горожанин07 сентября 2017, 11:09
Антимонопольщики и активисты больше воду мутят, результата нет никакого обычно
2
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Горожанин07 сентября 2017, 11:10
Ну и когда начнутся посадки? Когда эти двое, не сходящие с экранов тиви, ушастый и мордастый, ответят за свой беспредел? Когда-нибудь возместят народные деньги, потраченные на свои дебильные хотелки - спорт, песни, пляски?? Доколе?????
0
3
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Горожанин07 сентября 2017, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
А на ремонт дорог во дворах и на обустройство детских площадок денег нет.......
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Это как раз и делается в этом году, до нашего двора даже дошло
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Горожанин07 сентября 2017, 11:11
Прогулка халявщиков по Парижу за народные деньги удалась.
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Горожанин07 сентября 2017, 11:11
Зато штраф 30т.рублей,тоже из бюджета оплатят
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Горожанин07 сентября 2017, 11:13
Все 10 млн из бюджета или только аренда самолета, внятно можно написать?
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Горожанин07 сентября 2017, 11:13
Нужны будто твои голоса на выборах,в татарстане как былр,приезжает черная машина ящики меняет и уезжает.подруга на изберательном так сказала.
0
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Горожанин07 сентября 2017, 11:14
Да десять миллионов - это немного! Гораздо больше уходит в чьи то карманы. Тут хоть сабантуй провели, Татарстану рекламу сделали.
1
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Горожанин07 сентября 2017, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
Виновных в тюрьму, или на выборах ноги моей не будет (хотя и так никогда не хожу).
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Виновный не так давно по ТВ выступал, пел деферамбы Миннеханову. Благодарил за крышевание
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Горожанин07 сентября 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Это как раз и делается в этом году, до нашего двора даже дошло
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Возможно в Вашем доме проживает кто-то из чиновников и/или его любовница
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Горожанин07 сентября 2017, 11:17
Прикольненько! Захотел мер свозить бабу в Париж. Да чтоб весело и романтично, и чтоб еще и не за свой счет. И вот тебе пожалуйста - придуман Сабантуй в Париже! Захотел наш 'прИзидент' чтоб жена делом занялась и разбогатела, и вот получай свой спа на месте снесенной старинной школы! Захотели они все вместе повеселиться и покуражиться, и вот вам каждый день - соревнования по всякой х рени. А вы говорите: зарплата, дворы, ливневки..ну не до нас им, граждане. Понятливее надо нам быть!)))) Улыбаемся и машем !)))
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