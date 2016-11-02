В Париже около Эйфелевой башни прошел Сабантуй: в нем принял участие Метшин

В Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни накануне прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Перед присутствующими выступили мэр Парижа Анн Идальго и Ильсур Метшин.

- Ваша поддержка очень ценна для нас, потому что мы выходим на финишную прямую в заявочной кампании на проведение Олимпийских игр 2024 года. Надеюсь, до этого времени у нас будет много встреч, возможность обсуждать проекты в рамках нашего сотрудничества, – заявила Анн Идальго.

Метшин поздравил жителей и гостей Парижа на русском, татарском, французском и английском языке, отметив, что Сабантуй в самом центре Парижа – это историческое событие.

- Мы голосуем за Париж! Мы уверены, что вы победите, вы достойны этого. Обещаем приехать в рамках культурной программы Олимпиады с Сабантуем, - отметил Метшин.

Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды.