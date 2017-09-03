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СМИ: в Татарстане татарский язык в школах собираются сделать факультативным

СМИ: в Татарстане татарский язык в школах собираются сделать факультативным
16+
Фото: ProKazan.ru
В настоящее время в министерстве образования РТ готовят документы для проверки

В Татарстане татарский язык в школах могут сделать факультативным. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в министерстве образования РТ.

По информации издания, в настоящее время в ведомстве готовят документы для проверки.

- Генеральная прокуратура просто так ничего не проверяет, ее цель — найти и наказать виновного. Все зависит от позиции республики. Скорее всего, республика не будет выступать против поручения президента, поэтому через год или уже в этом году свободный выбор изучения языка введут, - отмечает источник.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - сказал он. 

Чуть позже глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева прокомментировала вопрос изучения национальных языков в школах. По ее словам, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

- Когда мы говорим о насильственном и недобровольном изучении языка, то каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера тонкая и чувствительная. Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь в Татарстане и не знаешь язык на бытовом уровне. А татарский язык такой богаты, - отметила она. 

Люция Кашапова, 04.09.2017, 11:41
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин04 сентября 2017, 11:43
Ну что сказать..
Ура!!!
Лучший комментарий
3
14
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Ибрагим Мингазович04 сентября 2017, 11:45
Давно пора.
3
8
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Горожанин04 сентября 2017, 11:49
Добились, деграданты? Так языки наши и перейдут в разряд мертвых. Спасибо Щеглову и остальным "умственно одареным".
9
4
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Горожанин04 сентября 2017, 11:50
Сколько народу сразу на биржу труда припрется, хе-хе...
2
1
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Горожанин04 сентября 2017, 11:51
Какая-то странная русская черта - приехать в любой город, в любую страну и считать, что все должны знать русский, а им знать языки не обязательно. Турки русский учат, чтобы понимать туристов и только наши понаехали в США, создали свои кварталы и дерут друг с друга деньги, чтобы было на что жить. Сходи к такому же специалисту только англоговорящему - будет в два раза дешевле как минимум. Но к нему нельзя, потому что язык изучать не хочется же.
3
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Горожанин04 сентября 2017, 11:52
Не может быть!
0
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Горожанин04 сентября 2017, 11:52
Бггг ))
Давай, до свиданья!
1
2
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Горожанин04 сентября 2017, 11:52
Готовы кому угодно письма писать, лишь бы не нагружать мозг лишний раз. Что за люди...
4
2
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Горожанин04 сентября 2017, 11:52
А в органах власти когда порядок наведут? А то только одна удачливая нация везде
1
3
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Горожанин04 сентября 2017, 11:54
А давайте вообще все отменим. Кому-то физика не дается, так зачем заставлять. Пусть думает, что земля плоская, а уран-безвреден. Кто-то же должен на рудниках работать.
Экологию в школах не преподавали в 90е, вот и выросло поколение, которое считает, что полигоны мусорные - безвредны
3
0
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Горожанин04 сентября 2017, 11:55
Насильственное изучение языка? Давайте тогда иностранные языки тоже добровольными сделаем. Как факультатив. Чтобы родители за него платили.
2
1
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Ильнур Рамазанов04 сентября 2017, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
Какая-то странная русская черта - приехать в любой город, в любую страну и считать, что все должны знать русский, а им знать языки не обязательно. Турки русский учат, чтобы понимать туристов и только наши понаехали в США, создали свои кварталы и дерут друг с друга деньги, чтобы было на что жить. Сходи к такому же специалисту только англоговорящему - будет в два раза дешевле как минимум. Но к нему нельзя, потому что язык изучать не хочется же.
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А про чайна-таун ты не слышал? Про латинские кварталы? Хр...ь несешь всякую. Пцсть татарский будет факультативом проходить и по нормальной программе,ане по нынешней.
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Екатерина04 сентября 2017, 12:01
Помогите своей школе утвердить учебный план без татарского языка или с малым его количеством
https://goo.gl/BbiYFw
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Горожанин04 сентября 2017, 12:03
ну что,энгель перессался когда прокуратура подтянулась.не стало договора и сразу стало легче жить.
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Ася04 сентября 2017, 12:03
Думаю это правильное решение. Вообще оч важно знать родной язык, общаться на нем, читать книги, смотреть фильмы. Было бы здорово если делая татарский язык факультативом, показали бы и рассказали бы детям на этих занятиях о традициях, о людях родного народа. НО совсем неправильно заставлять силком по 5 уроков в неделю учить татарский русскоязычных детей. На факультатив 2 раза в неделю с удовольствием отправлю ребенка для того, чтобы он узнал что- то новое и интересное, но не 5 уроков сплошной "долбежки языка"
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Горожанин04 сентября 2017, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
Сколько народу сразу на биржу труда припрется, хе-хе...
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будут пельмени халяльные лепить и на татарском говорить.
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12804 сентября 2017, 12:06
Если строго посудить, то можно придти к выводу, что обязательными должны быть русский язык и арифметика, остальное всё по выбору. 80% знаний, которые даёт школа средний человек никогда не использует, если только в кроссворде напишет, что хлорид натрия - это соль. Да, я тоже мучился на уроках татарского языка, а через год после окончания школы забыл его, но я также мучился на уроках музыки, изо и МХК
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