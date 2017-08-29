Глава Минобрнауки РФ: «Не совсем правильно, если ты живешь в Татарстане и не знаешь языка»

Глава министерства образования и науки России Ольга Васильева заявила, что обязательное изучение региональных языков не нарушает прав учеников. Об этом она сказала в ходе общероссийского родительского собрания.

- Когда мы говорим о насильственном и недобровольном изучении языка, то каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера тонкая и чувствительная. Мне кажется, не совсем правильно, если ты родился и живешь в Татарстане и не знаешь язык на бытовом уровне. А татарский язык такой богаты, - отметила она.

По словам Васильевой, согласно Конституции РФ, республики вправе устанавливать свои государственные языки.

- Изучение государственных языков не нарушает право родителя на выбор образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения и согласуются с государственной политикой, - заключила Васильева.

Напомним, ранее министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов пожаловался на недостаточность образования на татарском языке. По словам главы ведомства, до сих пор есть ряд нерешенных вопросов.