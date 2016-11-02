В Казани в музее появились восковые фигуры близняшек, которых раздели на набережной

В Казани в музее "Веришь или нет", который открылся в бывшем здании Татфондбанка на улице Баумана, появились восковые фигуры двух блиняшек, которые снялись в откровенной фотосессии на набережной для блогера Амирана Сардарова. Фотографии появились в соцсетях.

Отметим, в самом музее ProKazan.ru не стали комментировать установку этих фигур.

Напомним, ранее журналист ProKazan.ru первым побывал в этом необычном музее и своими глазами увидел чупакабру, залез в сердце кита и опробовал ботинки 56 размера.

Сотрудники корпорации развлечений “Big-Funny” на протяжении 17 лет собирали коллекцию всего самого редкого и необычного, объездив свыше 80 стран мира.