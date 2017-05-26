В Казани два популярных блогера из Москвы раздели девушек на Кремлевской набережной

В Казани на Кремлевской набережной два популярных московских блогера Амиран и Сардаров и Олег Майями из проекта "Днивник хача" частично раздели двух девушек, видео появилось накануне в соцсетях (видео по ссылке).

Напомним, в Казань блогеры приехали, чтобы провести Snob Fest 2017 в одном из ресторанов на набережной.

Кстати



Амиран Сардаров - популярный блогер, автор проекта "Дневник хача". В нем он вместе с друзьями показывает жизнь московской тусовки.



Почти за 2 года на "Дневник Хача" подписалось почти 2 миллиона человек человек, а каждый ролик набирает более двух миллионов просмотров.