В Казани открывается музей с великанами, пончиками величиной в комнату и залом пыток

ProKazan.ru первым побывал в необычном музее "Веришь или нет"

В Казани открывается новый музей “Веришь или нет”. Создатели корпорации развлечений “Big-Funny” на протяжении 17 лет собирали коллекцию всего самого редкого и необычного, объездив свыше 80 стран мира. Журналист ProKazan.ru первым побывал в необычном музее и своими глазами увидел чупакабру, залез в сердце кита и опробовал ботинки 56 размера.

Музей находится на улице Баумана, его можно заприметить издалека благодаря Джоконде на фасаде здания.

Если подойти ближе, вас встретит карлик на подушке. Это макет человека по имени Магар Хагендра Тапа, уроженца Непала, ростом всего 67 сантиметров. Родился он всего весом в 600 грам, а его отец носил сына в карманах рубашки. Когда малыш подрос, его стали садить на подушки, чтобы он был повыше.

Вообще вся экспозиция состоит из рекордов или научных открытий. Вот, например, можно отобедать Мишелем Лотито, известным тем, что с 9 лет питался металлом и стеклом. И неважно, о каком металлическом предмете идет речь – велосипед, клетка для попугая, тележка из магазина, - Мишель все разрезал на части и проглатывал. С 1959 по 1997 годы Мишель съел 8 тонн металла. Врачи говорили, что это невозможно, и мальчик умрет, однако на здоровье Мишель не жаловался.

Если на входе в музей вас встречал американец, то в здании вы удивитесь росту русского великана Федора Махнова. Рост этого гиганта – 2 метра 85 сантиметров. Уже в 10 лет Федор поднимал на руках взрослого человека, а к 12 годам достиг 2-метрового роста.

Вместе с самым высоким человеком на планете на выставке представлен и самый толстый человек. Кэрол Йегер – американка с весом в 727 килограммов. К 30 годам она передвигалась только благодаря родственникам и друзьям. Для того чтобы перевезти ее в больницу требовалось более 20 помощников.

Есть в музее макет головы реального человека, способного в буквальном смысле таращить глаза. Его особенность в том, что он умеет выдавливать глаза из орбит на 4 сантиметра. При этом сейчас от тренирует новый рекорд, если последний зафиксирован как выпучивание глаз на 95%, то он стремится довести этот показатель до 100%.

Среди представленных примеров врожденной аномалии самым удивительным можно назвать человека с двумя лицами. Эдвард Мордейк – человек, у которого на затылке у него было второе лицо, правда, лишенное собственных ушей. Глаза смотрели на человека, а губы двигались. Жить с такой аномалией молодой человек не смог, в 23 года он покончил с собой.

Здесь можно примерить самые большие ботинки на планете. Их носил американец Роберт Першинг, его размер обуви составляет 49 сантиметров в длину.

Некоторые экспонаты просто отталкивают. Вот, например, макет руки человека с самыми длинными ногтями. Их общая длина составляет 909,6 сантиметра. Жуткое зрелище.

Анжелина Джоли – самая высокооплачиваемая актриса Голливуда по итогам 2009, 2011 и 2013 годов. Поэтому чтобы наглядно продемонстрировать это, создатели музея подготовили картину с изображением актрисы. Изображена она полностью из разрезанных долларовых купюр.

Среди всего “самого-самого” нельзя пройти самое большое и тяжелое - это сердце синего кита. Перед вами макет сердца, оригинал которого весит 150 тонн и перекачивает 10 тонн крови. В артериях может поместиться человек. Проверено.

Знаете ли вы, что не везде жених перед женитьбой должен приобрести кольцо? Вот, например, цена брака на острове Ява выражается в крысиных хвостах. В местную администрацию нужно внести 25 крысиных хвостов, чтобы зарегистрировать семью. Таким способом власти противостоят армии крыс, которые сметают рисовые плантации на острове. Кстати, за регистрацию развода с вас потребуют уже 40 крысиных хвостов.

Самый большой на планете двухколесный велосипед получил прозвище «Франкенсайкл». Это транспортное средство создал американец Дейв Мур в 1989 году. Расстояние от сиденья до земли составляет – 3 метра 40 сантиметров, а диаметр каждого колеса – 3 метра 5 сантиметров.

Кроме самых удивительных вещей, в музее готовится зал с самыми ужасными пытками в истории. Дробилка черепа и пальцев, вилка еретика, прорастание бамбука в насквозь тела человека. Сейчас перед вами Железная дева - это деревянная статуя в виде Девы Марии. Полы одежды являются дверцами. Они раскрываются, и туда помещалась жертва. Дверцы изнутри оснащены длинными иглами, которые в момент закрытия протыкают жертву. Иглы расположены так, чтобы не задеть важнейших органов, и несчастный медленно истекал кровью, и умирал мучась от клаустрофобии.

Самая жестокая пытка китайских красавиц - бинтование ног. Эта традиция, существовала в Китае вплоть до XX века. Когда девочкам исполнялось 4 года, их ножки бинтовали бинтами. Все пальц на ногах, кроме большого, при этом заворачивались к подошве. Считалось удачным, если все пальцы окажутся сломанными. Бинты затягивали, а девочек заставляли ежедневно гулять, чтобы изуродованная стопа походила на «золотой лотос». Через несколько лет девочка уже не могла ходить, что считалось верхом женственности и целомудрия.

А это пончик. Просто пончик размером в комнату.

Девушки обязательно оценят: здесь весы, которые не просто вас взвешивают, но и соотносят ваш вес к некоторым показателям. Например я казалась весом, как скафандр “Беркут”, котором в первый раз советские космонавты вышли в космос.

Кстати, настоящий скафандр я тоже примерила. Здесь же представлена и настоящая еда космонавтов. И да, это тюбики с борщом и пюрешками.

Пока музей не работает, открыть его планируют к концу недели. А пока прохожие с удовольствием фотографируются рядом с еще одним великаном.