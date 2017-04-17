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Строительство второй линии метро в Казани: появился тендер на 56 млн рублей

Строительство второй линии метро в Казани: появился тендер на 56 млн рублей
16+
Фото: ProKazan.ru
Итоги аукциона подведут 15 мая текущего года

На сайте госзакупок появился тендер на выполнение проекта выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства 2-й линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» и благоустройство этой территории. Соответствующий тендер разместило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ).

Так, согласно документации, начальная цена контракта составила 56,7 млн рублей.

- Инженерные коммуникации нужно будет вынести из зоны строительства котлованов для проходки перегонных тоннелей второй линии метро, - говорится в техзадании.

Кроме того, необходимо будет снести и пересадить зеленые насаждения, демонтировать здания, попадающие в зону строительства. Также отмечается, что после завершения строительства исполнитель должен будет обустроить дорожное покрытие на прилегающей к станциям территории — поменять асфальт, площадки со скамейками у выходов из метро.

Сообщается, что итоги аукциона подведут 15 мая текущего года.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что строить вторую линию метро начнут в 2017 году.

Кстати

Метро в Казани было открыто в 2005 году во время празднования 1000-летия города. К 2016 году казанский метрополитен насчитывал 10 станций. В 2013 годы были сданы станции «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». На их строительство потратили 12 млрд рублей. Отметим, что конечная станция «Дубравная» пока не достроена. 

Люция Кашапова, 18.04.2017, 16:22
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Горожанин18 апреля 2017, 16:32
Димас по канализациям спец, это к нему. Кстати, почему по всей ветке сартир всего один, ито надо выйти из платной зоны, Димас, ты не забурел там?
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