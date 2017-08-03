Фоторепортаж с «Дубравной»: когда ждать открытия станции, и как она выглядит сейчас

Портал ProKazan.ru увидел, насколько станция метро готова к долгожданному запуску

Станцию метро «Дубравная» не откроют к 30 августа, хотя именно эта дата называлась в феврале на итоговой коллегии минсвязи РТ. На данный момент ориентировочная дата запуска — конец 2017. На этой неделе портал ProKazan.ru заглянул на стройку и посмотрел, как сейчас выглядит станция, которую так ждут горожане.

Снаружи сделать выводы о готовности «Дубравной» сложно — на поверхности видны лишь железно-бетонные конструкции и строительная техника. Но если приглядеться, можно увидеть входы на станцию, через которые мы и спустились внутрь.

Кстати, можно увидеть, как все изменилось за полгода. Напомним, в феврале 2017 лесничные сходы выглядели иначе - они еще не были забетонированы.



На фото слева - февраль 2017, справа - август 2017

«Дубравная» по своей глубине похожа на «Авиастроительную» - она довольно неглубокая

Оказавшись внутри, понимаешь, что метро - это не просто зона с кассами и платформой, это огромный лабиринт, состоящий из большого количества подсобных помещений, которые обычно скрыты от глаз жителей. Представьте себе, сколько помещений находится под землей. Представили? А теперь мысленно умножьте эту цифру на два.



Будущий вестибюль метро. На фото слева - февраль 2017, справа - август 2017

Как рассказал порталу ProKazan.ru заместитель начальника «Казметростроя» Вениамин Терзиманов, который провел для нас экскурсию, на сегодняшний день готово около 95-97 процентов всех бетонных конструкций.

На фото выше - переход от вестибюля на станцию. Рабочие уже приступили к внутренней отделке.

Затем мы попадаем на саму платформу. Кое-где уже уложена плитка. Если посмотреть наверх, то можно заметить, что здесь практически полностью готов потолок.



На фото слева - февраль 2017, справа - август 2017

Как рассказал Вениамин Терзиманов, потолок белится исключительно вручную. Ежедневно на стройку приезжают женщины-маляры из Марий Эл, которые кропортило работают над каждым сантиметром. Кстати, мы уже рассказывали, что потолок станции интересен своими кассонами (это углубления прямоугольной формы в своде). Кессоны визуально увеличивают пространство и добавляют станции воздушности.

Отметим, что на «Дубравной» уже уложены рельсы со шпалами. На момент февраля этого года их еще не было.

- Перед тем, как открывать станцию, необходимо будет запустить поезда в тестовом режиме. Обкатка обычно занимает около месяца, - рассказал Вениамин Терзиманов.



Тоннель станции, который соединяет «Дубравную» с «Проспектом Победы»