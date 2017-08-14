В Казани задержали бывшего ректора КНИТУ-КХТИ

В ближайшее время будет избрана мера пресечения Герману Дьяконову

В Казани накануне вечером сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, передает «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что поводом задержания стали показания о причастности Дьяконова к схеме откатов по оборонным контрактам КНИТУ неоднократно давал уже осужденный экс-проректор вуза Ильдар Абдуллин.

Напомним, ранее Вахитовский суд Казани отправил проректора по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева в СИЗО на два месяца, до 17 сентября. Также суд под домашний арест отправил директора Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика. Он, как и Кочнев подозреваются в мошенничестве.

Дубовик похитил свыше 1 млн рублей, которые вузу были выделены "Газпромом" в виде пожертвования на проведение научных конференций и оснащение лабораторий научным оборудованием.

Кстати, Герман Дьяконов был ректором вуза с 2007 по 2017 год. Но в этом году не стал выдвигать свою кандидатуру. И новым ректором вуза стал директор технопарка «Идея» Сергей Юшко.