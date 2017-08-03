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Проректор КНИТУ-КХТИ Кочнев, обвиняемый в мошенничестве, обжаловал свой приговор

Проректор КНИТУ-КХТИ Кочнев, обвиняемый в мошенничестве, обжаловал свой приговор
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"

Сегодня в Верховный суд Татарстана поступила апелляционная жалоба от проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из электронной картотеки дел.

Сообщатся, он и его защита обжаловали заключение в СИЗО. Жалоба будет рассмотрена 8 августа.

Напомним, 26 июля Вахитовский суд Казани отправил проректора по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева в СИЗО на два месяца, до 17 сентября. Также суд под домашний арест отправил директора Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика. Он, как и Кочнев подозреваются в мошенничестве.

Дубовик похитил свыше 1 млн рублей, которые вузу были выделены "Газпромом" в виде пожертвования на проведение научных конференций и оснащение лабораторий научным оборудованием. 

Люция Кашапова, 04.08.2017, 18:16
Тэги: Суд
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Комментарии

Батя04 августа 2017, 18:19
Сажать его надо.
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Горожанин04 августа 2017, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Сажать его надо.
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Куда сажать? Тебе на коленки?
1
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Батя04 августа 2017, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Куда сажать? Тебе на коленки?
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че умник шоль нашелся? на нары.
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Согласны с автором?
Горожанин04 августа 2017, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Сажать его надо.
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Он уже не вырастет, август, пора думать об урожае, на не посевной.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин04 августа 2017, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Сажать его надо.
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Рассадник %-8
0
0
Согласны с автором?
Горожанин04 августа 2017, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
че умник шоль нашелся? на нары.
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Нары — примитивное приспособление, предназначенное для сна B-|
На нарах не сидят, на нарах спят. Может на жёрдочку?
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