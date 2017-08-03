Проректор КНИТУ-КХТИ Кочнев, обвиняемый в мошенничестве, обжаловал свой приговор

Сегодня в Верховный суд Татарстана поступила апелляционная жалоба от проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из электронной картотеки дел.

Сообщатся, он и его защита обжаловали заключение в СИЗО. Жалоба будет рассмотрена 8 августа.

Напомним, 26 июля Вахитовский суд Казани отправил проректора по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева в СИЗО на два месяца, до 17 сентября. Также суд под домашний арест отправил директора Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика. Он, как и Кочнев подозреваются в мошенничестве.

Дубовик похитил свыше 1 млн рублей, которые вузу были выделены "Газпромом" в виде пожертвования на проведение научных конференций и оснащение лабораторий научным оборудованием.