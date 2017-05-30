Гендиректор ТАИФа: нам предлагали обанкротить «Рубин» и начать с чистого листа

По словам Альберта Шигабутдинова, они собираются "сократить эти непомерные объемы финансирования"

Гендиректор компании ТАИФ Альберт Шигабутдинов прокомментировал изменения в модели финансирования "Рубина", согласно которому казанский клуб перейдет от частно-государственного финансирования к полностью частному, по словам Шигабутдинова, некоторые специалисты предлагали им обнакротить клуб. Об этом сообщает "Реальное время".

- Мы должны очень тщательно изучить и проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ФК "Рубин". Не скрою, те огромные расходы, которые производил ФК "Рубин" в прошедшем сезоне, нам будет очень трудно нести. Поэтому придется сократить эти непомерные объемы финансирования и изыскать возможность привлечения новых спонсоров. Но повторю, все эти вопросы надо тщательно изучить. Скажу даже больше, некоторые специалисты предлагали нам обанкротить ФК "Рубин" и начать с чистого листа. Наверное, вектор развития "Рубина" будет меняться, но еще раз подчеркну — надо все очень скрупулезно продумать, - заявил Шигабутдинов.

ТАИФу также предложили сформировать состав нового попечительского совета "Рубина", а также найти человека, который станет президентом клуба. По словам Шигабутдинова, возглавлять попечительский совет клуба будет по-прежнему президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин также останется в составе совета.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Метшин отправлен в отставку с поста президента "Рубина", соответствующую просьбу об отставке удовлетворил президент РТ Рустам Минниханов.

При этом основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба "Рубин" является вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев.