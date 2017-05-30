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Метшин отправлен в отставку с поста президента «Рубина»: клуб полностью перешел ТАИФу

Метшин отправлен в отставку с поста президента "Рубина": клуб полностью перешел ТАИФу
16+
Фото: ProKazan
Имя нового президента клуба пока не названо

Мэр Казани Ильсур Метшин ушел с поста президента "Рубин", соответствующую просьбу об отставке удовлетворил президент РТ Рустам Минниханов. При этом клуб полностью перешел к ТАИФу. Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства РТ.

- Президентом республики и ГК ТАИФ достигнута договоренность о переходе "Рубина" под полное финансирование и полное управление ОАО "ТАИФ". Я могу только приветствовать данное решение и хотел бы в связи с этим уступить свой пост кандидату, предложенному представителями группы компаний, - заявил Метшин.

Рустам Минниханов также прокомментировал отставку Метшина, заявив, что он выполнил все поставленные перед ним задачи.

- Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье. Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота "Рубин" был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее [...]. Я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование "Рубина" должно находиться в одних руках, - отметил Минниханов.

Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что вместо Метшина президентом клуба может стать 52-летний сын госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева Радик, член совета директоров ТАИФа, однако эта информация пока не подтвердилась.

О возможной отставке главного тренера "Рубина" Хави Грасии ничего не сообщается.

Ильсур Метшин был президентом клуба с сентября 2015 года.

Справка

Ильсур Метшин родился в Нижнекамске ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета (1992 г.), аспирантуру при кафедре теории истории государства и права юридического факультета КГУ, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (1999 г.). Владеет английским языком.

В 1988 - 1989 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1993 - 1995 гг. - заведующий агентством по приватизации жилья администрации Советского района г. Казани.
В 1995 - 1997 гг. - руководитель аппарата администрации Советского района г. Казани.
В 1997 - 1998 гг. - первый заместитель главы администрации Вахитовского района - префект территории "Казанский посад".
В 1998 - 2005 гг. - глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
В 2000 - 2004 гг. - депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
С 2005 г. - глава администрации г. Казани.
В 2006 г. - руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.
С 2006 г. - депутат Казанской городской Думы, глава муниципального образования г. Казани.
С 2012 г. - секретарь Политсовета Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия".

Кандидат юридических наук. Женат, имеет четверых детей. Увлекается футболом, хоккеем, музыкой, любит песни группы "Машина времени".

Н. Вильданов, 31.05.2017, 10:30
Тэги: Ильсур Метшин, ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин31 мая 2017, 10:30
Лучше бы он там остался ! А с поста ушёл !
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2
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Горожанин31 мая 2017, 10:37
Я уж обрадовалась,что его вообще в отставку отправили. Ан нет...
0
1
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