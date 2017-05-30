Метшин отправлен в отставку с поста президента «Рубина»: клуб полностью перешел ТАИФу

Имя нового президента клуба пока не названо

Мэр Казани Ильсур Метшин ушел с поста президента "Рубин", соответствующую просьбу об отставке удовлетворил президент РТ Рустам Минниханов. При этом клуб полностью перешел к ТАИФу. Об этом сообщает сегодня пресс-служба правительства РТ.

- Президентом республики и ГК ТАИФ достигнута договоренность о переходе "Рубина" под полное финансирование и полное управление ОАО "ТАИФ". Я могу только приветствовать данное решение и хотел бы в связи с этим уступить свой пост кандидату, предложенному представителями группы компаний, - заявил Метшин.

Рустам Минниханов также прокомментировал отставку Метшина, заявив, что он выполнил все поставленные перед ним задачи.

- Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье. Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота "Рубин" был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее [...]. Я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование "Рубина" должно находиться в одних руках, - отметил Минниханов.

Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что вместо Метшина президентом клуба может стать 52-летний сын госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева Радик, член совета директоров ТАИФа, однако эта информация пока не подтвердилась.

О возможной отставке главного тренера "Рубина" Хави Грасии ничего не сообщается.

Ильсур Метшин был президентом клуба с сентября 2015 года.

Справка



Ильсур Метшин родился в Нижнекамске ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета (1992 г.), аспирантуру при кафедре теории истории государства и права юридического факультета КГУ, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (1999 г.). Владеет английским языком.



В 1988 - 1989 гг. - служба в рядах Советской Армии.

В 1993 - 1995 гг. - заведующий агентством по приватизации жилья администрации Советского района г. Казани.

В 1995 - 1997 гг. - руководитель аппарата администрации Советского района г. Казани.

В 1997 - 1998 гг. - первый заместитель главы администрации Вахитовского района - префект территории "Казанский посад".

В 1998 - 2005 гг. - глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

В 2000 - 2004 гг. - депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

С 2005 г. - глава администрации г. Казани.

В 2006 г. - руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

С 2006 г. - депутат Казанской городской Думы, глава муниципального образования г. Казани.

С 2012 г. - секретарь Политсовета Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия".



Кандидат юридических наук. Женат, имеет четверых детей. Увлекается футболом, хоккеем, музыкой, любит песни группы "Машина времени".