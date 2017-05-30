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СМИ: Курбан Бердыев может стать президентом и главным тренером «Рубина»

СМИ: Курбан Бердыев может стать президентом и главным тренером "Рубина"
16+
Фото: ProKazan

Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев является основным претендентом на посты президента и главного тренера футбольного клуба "Рубин" из Казани, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник.

- Курбан Бердыев является главным претендентом на должности президента и главного тренера казанского "Рубина" после передачи клуба группе компаний "ТАИФ", - говорится в сообщении.

В то же время Life.ru по-прежнему утверждает, что новым президентом клуба будет 52-летний Радик Шаймиев, член совета директоров ТАИФа, который теперь будет полностью управлять "Рубином".

Напомним, сегодня стало известно о том, что мэр Казани Ильсур Метшин отправлен в отставку с поста президента "Рубина", соответствующую просьбу об отставке удовлетворил президент РТ Рустам Минниханов. По словам президента РТ, Метшин выполнил все поставленные перед ним задачи.

О возможной отставке главного тренера "Рубина" Хави Грасии пока ничего не известно.

Н. Вильданов, 31.05.2017, 12:55
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Отсюда31 мая 2017, 13:25
Я верю в Курбана Бекиевича и считаю его великим тренером! Лучше него никто не справится.
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