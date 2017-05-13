Под Казанью вновь разгромили мусульманское кладбище

Неизвестные разгромили около 100 могил

В деревне Васюково Зеленодольского района Татарстана неизвестные снова разгромили мусульманское кладбище. Как сообщает радио "Азатлык", вред причинен около 100 могилам.

Полицейские приступили к розыску лиц, причастных к вандализму. На месте работают оперативники.

Напомним, ранее на этом же кладбище повалили около 90 надгробий, свыше недели назад полицейские задержали подозреваемого, им оказался инвалид по психическому заболеванию.

Также в Тюлячинском районе Татарстана около села Верхние Кибя-Кози неизвестные к 9 мая повредили надгробную плиту на мусульманском кладбище, было возбуждено уголовное дело.