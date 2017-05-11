В Татарстане возбудили дело из-за вандализма на мусульманском кладбище к 9 мая

В Тюлячинском районе Татарстана около села Верхние Кибя-Кози неизвестные к 9 мая повредили надгробную плиту на мусульманском кладбище, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Инцидент случился 8 или 9 мая, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас ведется поиск подозреваемых.