В Татарстане задержали подозреваемого в разгроме 90 надгробий на мусульманском кладбище

Установлено, что преступление совершил 20-летний житель села Васюково

Полицейские Татарстана задержали подозреваемого за разгром 90 надгробий на мусульманском кладбище в селе Васюково Зеленодольского района. Об этом сообщает МВД по РТ.

Установлено, что преступление совершил 20-летний житель села Васюково.

- В настоящее время подозреваемый признался в совершении преступления. Это подтверждают и члены его семьи, которым он ранее рассказал о произошедшем, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что молодой человек является инвалидом по психическому заболеванию. В 2014 году его признали недееспособным, поэтому причину своего поступка он объяснить не смог.

Напомним, разгром на мусульманском кладбище произошел в период с 12 часов 25 апреля до 16:30 29 апреля. По данному факту было возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Кстати, за последние три года это уже четвертое кладбище, где происходят акты вандализма над мусульманскими погостами. Так, в апреле 2015 года в Интернете появилось видео о разгроме Ханского кладбища, в селе Новое Аракчино, в сентябре около 100 могил были разрушены на Ново-Татарском кладбище, а в октябре 2016-го в Болгаре вандалы замазали цементом надгробные плиты.