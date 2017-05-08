В Казани суд арестовал мужчину, который стрелял в полицейских и поджег автомобиль

Накануне Высокогорский районный суд Татарстана арестовал 59-летнего Ильдара Кадырова, который подозревается в поджоге автомобиля и стрельбе по полицейским. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник близкий к следствию.

Сообщается, что Ильдар Кадыров пробудет в СИЗО два месяца. В настоящее время дело передано в Следственный комитет по РТ.

Отмечается, что мужчина также подозревается в похищении человека.

- Известно, что он женат, есть малолетний ребенок. Возможно, проходил службу в Афганистане, - говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая при задержании неработающий ранее судимый житель Казани Ильдар Кадыров, подозреваемый в уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в сторону полицейских.

- Злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавших среди полицейских и граждан нет, - сообщили в ведомстве.

Позже в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по «горячим следам». При задержании у него было изъято два пистолета Макарова

Кроме того, по информации правоохранительных органов, именно он ночью 5 мая поджег автомобиль Kia Spectra во дворе дома на улице Глушко.