Ночью в Казани спалили машину: преступник чуть не поджег сам себя

Пользователи Интернета считают, что сжечь авто могла обиженная женщина или сам владелец

В Интернете появилось видео поджога автомобиля Kia Spectra во дворе дома на улице Глушко. Инцидент произошел в 2 часа ночи.

На кадрах видно, как человек в свободной толстовке и брюках несколько раз закидывает в автомобиль зажженную бумагу. Машину резко охватило пламя, так, что поджигатель сам едва не пострадал. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Пользователи Интернета разглядели на видео женщину средних лет и теперь гадают, кому мог насолить владелец автомобиля: обиженной пассии, теще или поджег могу устроить сам владелец авто ради страховки.