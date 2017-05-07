В Татарстане задержали мужчину, который стрелял в сотрудников полиции

В Татарстане задержали 59-летнего мужчину, который стрелял в сотрудников полиции. Об этом сообщает МВД по РТ.

Напомним, 7 мая при задержании неработающий ранее судимый житель Казани, подозреваемый в уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в сторону полицейских.

- Злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавших среди полицейских и граждан нет, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по «горячим следам». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.