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СМИ: экс-главу Татфондбанка госпитализировали из СИЗО из-за проблем с сердцем

СМИ: экс-главу Татфондбанка госпитализировали из СИЗО из-за проблем с сердцем
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Фото: prav.tatar.ru
Ожидается, что его вновь отправят в СИЗО через пару дней

Стали известны причины, из-за которых госпитализировали из СИЗО в больницу 53-летнего экс-главу "Татфондбанка", выяснилось, что у депутата Госсовета РТ возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает Life.ru.

- Накануне бизнесмен почувствовал себя плохо, в частности, у предпринимателя стало плохо с сердцем. Ожидается, что его вновь отправят в СИЗО через пару дней, - отмечается в сообщении.

Напомним, что в больнице Мусин находится под охраной.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.

Он был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство  без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.

Н. Вильданов, 10.05.2017, 12:34
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Совесть Мусина10 мая 2017, 12:41
Бедолага. Гори в аду!
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Горожанин10 мая 2017, 12:44
Что б ты здох там!!
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2
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doc7410 мая 2017, 12:54
Не бережёшь ты себя, всё о России думаешь… Отдохнуть тебе надо!
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Горожанин10 мая 2017, 12:57
Врача который поставил диагнос тоже в СИЗО для наблюдения.
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