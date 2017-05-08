СМИ: экс-главу Татфондбанка госпитализировали из СИЗО из-за проблем с сердцем

Ожидается, что его вновь отправят в СИЗО через пару дней

Стали известны причины, из-за которых госпитализировали из СИЗО в больницу 53-летнего экс-главу "Татфондбанка", выяснилось, что у депутата Госсовета РТ возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщает Life.ru.

- Накануне бизнесмен почувствовал себя плохо, в частности, у предпринимателя стало плохо с сердцем. Ожидается, что его вновь отправят в СИЗО через пару дней, - отмечается в сообщении.

Напомним, что в больнице Мусин находится под охраной.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше 2 млрд рублей.

Он был арестован до 16 июля, при этом Мусин на последнем заседании попросил суд рассмотреть ходатайство без его участия. Также он отказался от видео-конференции из СИЗО - из-за болезни.