Суд на 5 суток арестовал двух казанцев, собиравшихся отнести обращения в приемную Путина

В Казани сегодня Кировский суд признал координатора регионального отделения "Открытой России" Илью Новикова и активиста Эмиля Гараева виновными в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, арестовав их на 5 суток. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новиков был задержан полицией накануне вечером, также как и активист Эмиль Гараев.

Отмечается, что арестованные во время санкционированного митинга в Казани 22 апреля раздавали агитационные листовки с приглашением на несогласованный митинг 29 апреля, а именно - массовой подачи обращений в приемную президента России Владимира Путина в Казани.

Накануне в прокуратуре Татарстана заявили о незаконности акции с массовой подачей обращений, так как "призывы к участию и участие граждан в указанной акции имеют признаки несогласованного публичного мероприятия, поскольку для его проведения необходимо положительное решение исполкома".

За нарушение данного закона его участникам грозит административная ответственность.

Отметим, в последние дни в Казани расклеивали листовки с призывами всем недовольным массово выйти на улицу и передать требования Путину в его приемную в Казани, также на листовках были нарисованы карты с местоположением приемной.