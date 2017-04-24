Опять листовки: в Казани пенсионерка сообщила в полицию о новых «антипутинских» листках

Сейчас правоохранительные органы изучают это сообщение

В Казани накануне утром в полицию вновь заявили об "антипутинских" листовках, которые расклеивали в подъезде дома по проспекту Победы - в этот раз недовольной листками осталась 70-летняя жительница города. Об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, в полицию около 9 часов поступило сообщение о том, что в подъездах на досках объявлений размещают листовки, в которых недовольным предлагается массово выйти на улицу и передать требования президенту России Владимиру Путину в его приемную в Казани, также на листовке была карта с местоположением приемной.

- Недовольная листовками женщина сорвала все объявления и выбросила, после чего позвонила с жалобой в полицию, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас правоохранительные органы изучают это сообщение, также решается вопрос о проверке записей с камер видеонаблюдения, установленных в домах.

Напомним, накануне стало известно о похожем случае - во дворе дома по улице Мавлютова 60-летний пенсионер сообщил в полицию о школьниках, которые расклеивали на столбах листовки, направленные против президента России Владимира Путина. Мужчина заметил двух подростков во дворе дома №17 по улице Мавлютова, он к ним подошел, однако те, испугавшись, убежали.