Прокуратура РТ заявила о незаконности акции с массовой подачей обращений в приемную Путина

За нарушение данного закона грозит его участникам грозит административная ответственность

В прокуратуре Татарстана сегодня заявили о незаконности акции с массовой подачей обращений в приемную президента России Владимира Путина, которая готовится в ближайшие дни. Об этом говорится в сообщении прес-службы ведомства.

- В сети Интернет активно распространяется информация, призывающая к участию [...] в единовременной массовой подаче обращений в органы государственной власти. Призывы к участию и участие граждан в указанной акции имеют признаки несогласованного публичного мероприятия, поскольку для его проведения необходимо положительное решение исполкома.



Прокуратура РТ разъясняет, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством России ответственность, - отмечается в сообщении.

За нарушение данного закона грозит его участникам грозит административная ответственность.

Отметим, акцию "Надоел" организует движение "Открытая Россия", финансируемое экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, цель акции - требование к Владимиру Путину не выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года.

Напомним, последние дни в Казани расклеивали листовки с призывами всем недовольным массово выйти на улицу и передать требования президенту России Владимиру Путину в его приемную в Казани, также на листовке была карта с местоположением приемной.

В итоге в полицию обратились два пожилых жителя города, которые остались недовольны содержимым листовок.