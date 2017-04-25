В Набережных Челнах из-за краха Татфондбанка закрылась одна из крупнейших газет

В Набережных Челнах из-за краха Татфондбанка закрылась одна из наиболее крупных газет города - "Челны ЛТД", которая выходила свыше 23 лет, об этом сегодня сообщается на сайте СМИ. В скором времени будет отключен и сайт газеты.

- Этого не произошло бы, если бы наши средства не находились в "Татфондбанке". Увы, топ-менеджеры этого банка отдали их кому-то в виде кредитов, которые не были возвращены. Не помогла и система страхования - мы добивались возврата наших денег несколько месяцев, но безуспешно.



Это были резервы на период выхода нашего сайта на окупаемость. Бумажная пресса давно уже убыточна по всему миру. Сейчас мы не в состоянии платить сотрудникам редакции достойные зарплаты. К тому же мы обязаны полностью расчитаться со своими поставщиками и рекламодателями. Поэтому и было принято решение остановить выпуск "Челны ЛТД", - говорится в сообщении.

"Челны ЛТД" издается с 1993 года и в свое время была главным городским СМИ. Ее тираж достигал 60 000 экземпляров. В последние месяцы тираж "Челны ЛТД" составлял менее 40 000 экземпляров, газета выходила еженедельно.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

В феврале по обращению Рустама Минниханова группа компаний "ТАИФ" и партнеры выразили готовность своего участия в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов, однако ЦБ не дал согласия. 3 марта ЦБ у Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка" была отозвана лицензия. 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.