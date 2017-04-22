СКР завел на экс-главу Татфондбанка очередное дело: его обвиняют в выводе 1,14 млрд рублей

Дело на депутата Госсовета было возбуждено по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"

Следственный комитет России объявил о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего главы правления Татфондбанка и депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, по данным СК, он в декабре прошлого года вывел залоговое имущество на сумму 1,14 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, а также, возможно, скоро будет лишен ицензии, вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

- В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с "ТДК-АКТИВ", что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центробанком, на сумму более 1 млрд. руб, - говорится в сообщении СК.

По данному факту было возбуждено дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

3 марта Роберт Мусин был арестован, недавно срок ареста был продлен до 16 июля. По данным правоохранительных органов, Мусин подозревался и в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года.В тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" (бенефициар Р.Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 млрд рублей. В итоге кредит не был возвращен.

Сам Мусин заявил о своей невиновности.

После этого стало известно о новом уголовном деле, возбужденном в отношении Роберта Мусина, его обвинили в незаконном выводе залогового имущества в декабре прошлого года на сумму в 847 млн рублей.