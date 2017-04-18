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Центробанк решил санировать банк «Пересвет», называемый одним из виновников краха ТФБ

Центробанк решил санировать банк «Пересвет», называемый одним из виновников краха ТФБ
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Фото: скриншот видео vesti.ru
"Дыра" в капитале банка в ходе оценки его финансового положения представителями Агентства по страхованию вкладов и ЦБ оценивается на уровне 103,6 млрд рублей

Банк России принял решение начать в отношении банка "Пересвет" процедуру финансового оздоровления с применением механизма bail-in, инвестором в рамках санации станет Всероссийский банк развития регионов, а объем финансирования за счет кредита ЦБ составит 66,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте регулятора.

Механизм bail-in позволяет использовать для оздоровления организации средства кредиторов банка, денежные средства которых превращаются в акции, а сами кредиторы — в акционеров. Ранее регулятор почти всегда прибегал к процедуре bail-out, когда образовавшаяся в балансе банка "дыра" закрывалась кредитам ЦБ. Так как законодательной базы для процедуры bail-in в РФ, то ранее ЦБ использовал средства кредиторов для спасения банков крайне редко и добровольно, с согласия кредиторов (банк "Таврический", Фондсервисбанк).

"Дыра" в капитале банка в ходе оценки его финансового положения представителями Агентства по страхованию вкладов и ЦБ оценивается на уровне 103,6 млрд рублей.

Напомним, что одной из причин краха Татфондбанка стала приостановка деятельности банка "Пересвет" в конце октября. Татфондбанк являлся крупным держателем облигаций проблемного "банка РПЦ".

Эту же информацию подтведил арестованный ранее заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, во время одного из допросов он заявил, что крах стал возможным из-за вложения денег финансового учреждения в облигации банка Русской православной церкви "Пересвет" (около 4 млрд рублей)

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Затем банк был лишен лицензии, "дыра"в нем оценивалась в 118,34 млрд руб.

Н. Вильданов, 19.04.2017, 15:59
Тэги: Деньги, Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин19 апреля 2017, 16:18
Напилились? Получайте.
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Горожанин19 апреля 2017, 16:20
У ворья в рясах нигде не треснет?
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Думающий19 апреля 2017, 16:27
Церковь все собранные (в том числе и с Татфондбанка) денежки потратила. Теперь конечно можно и санировать, а потом дальше денежки собирать со всех.
И еще очень интересно, почему "Всероссийский банк развития регионов" не помог например Татфондбанку, зато ОЧЕНЬ готов помочь банку РПЦ.
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5
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Горожанин19 апреля 2017, 16:30
Все равно разворуют B-|
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6
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ххр19 апреля 2017, 16:41
Ох уж этот РПЦ
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Слушатель19 апреля 2017, 16:55
Хотелось бы послушать официальные комментарии. Может народ чего то не понимает? Ждали пока в Татарстане лопнут банки, а потом начали санировать? Как то мутно.
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