Наверх
Медведев поручил спасти банк "Пересвет", называемый одним из виновников краха Татфондбанка
08:35, сегодня7
В РТ избитый в драке гражданин Северной Кореи скончался в больнице, не выходя из комы
09:16, сегодня
Из Казани открываются новые авиарейсы в Салехард и Пермь
09:02, сегодня
Интерьер дня: пиратский дом и зеркальные стены в 3-комнатной казанской квартире
09:00, сегодня
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
Правительство России предложило начать лишать должников единственного жилья
08:11, сегодня14
Сегодня в Казани сохранится морозная погода
06:12, сегодня2
В Казани подорожали льготные проездные билеты
20:22, 09.01.201718
Незабываемый Новый год в FUN24
Гендиректор "КамАЗа": организаторы "Дакара" делают все, чтобы убрать нас из гонки
19:59, 09.01.201721
Власти РТ пригрозили наказать компании, обещающие "вытащить" вклады из Татфондбанка
19:40, 09.01.201713
В Казани ожидается до 30 градусов мороза
18:45, 09.01.201710
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
Временная администрация частично разморозила счета в «ИнтехБанке»
17:32, 09.01.20175
Афиша на неделю 9-15 января: зимние забавы, дискотека 90-х и презентация редких книг
17:20, 09.01.20171
Как поужинать, не выходя из дома: 9 доставок еды в Казани с блинами, паниром и фахитас
17:08, 09.01.20176
Как в 2017-м году купить квартиру не имея сбережений
«Казанцы зря отказываются от прививок»: в столице РТ вновь начинается эпидемия гриппа
16:54, 09.01.201734
Полиция задержала коллектора, который дважды угрожал забросать гранатами 7 горбольницу
16:49, 09.01.201718
ГИСУ РТ вновь уличили в проведении аукциона задним числом
16:05, 09.01.201714
СК о суициде главы службы безопасности в Казани: это случилось после ссоры с подругой
16:05, 09.01.201715
В Поволжье пес несколько дней не отходил от сбитой насмерть подруги
16:00, 09.01.201731
В Татарстане застрелили рысь, забежавшую в одну из деревень
15:36, 09.01.201740
В новогодние праздники татарстанцы устроили массовую драку с гражданами Северной Кореи
15:20, 09.01.201732
В Казани флешмоб клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» отменили из-за сильных морозов
14:39, 09.01.201717
Стало известно, с какого числа пенсионеры в России начнут получать выплаты в 5 тыс рублей
14:36, 09.01.201717
В Казани в новогоднюю ночь в руках ребенка взорвалась петарда
14:21, 09.01.201713
СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Евровидении» в Киеве‍
14:08, 09.01.201733
В Челнах умерла школьница, которая принимала таблетки для похудения
13:41, 09.01.201719
Красивая Казань: теплые и сказочные фотографии из инстаграмов казанцев
13:28, 09.01.20175
Обзор тендеров: содержание аллеи звезд на Баумана и аквариумов в здании Кабмина РТ
13:27, 09.01.201711
В Татарстане из продажи изъяли смертельно опасную «незамерзайку»
13:13, 09.01.201728
Глава Минэкономразвития России: в первом полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%
12:53, 09.01.201720
В Казани рабочий в Рождество облил себя керосином и поджег
12:31, 09.01.201714
В Татарстане не стали продлевать школьникам каникулы из-за морозов
11:50, 09.01.201726
ProKazan.ru и газета "Город" приглашают на работу корреспондента
11:37, 09.01.20175
Как банда Дед Морозов грабила в праздники
11:30, 09.01.2017
В Казани мужчина арендовал сноуборды и продал их случайным прохожим
11:26, 09.01.201712
Экс-нападающий "Рубина" Марко Девич приехал на сборы "Ростова" Курбана Бердыева
11:19, 09.01.20177
"Уставшие" в Казани Дед Мороз и Снегурочка стали героями соцсетей
11:00, 09.01.201714
СМИ: концерн «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
10:32, 09.01.201753
В Казани застрелился начальник службы безопасности сети ломбардов
10:30, 09.01.201714
В Казани установили демографический рекорд: в 2016 году родилось 24564 детей
10:05, 09.01.201719
В Казани четверо мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах‍
09:28, 09.01.201714
В аэропорту Казани задержали рейс в Москву
09:00, 09.01.20175
В Казани пар из бассейна "Ривьеры" приняли за дым и вызвали пожарных
08:40, 09.01.201711
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу табака рожденным после 2014 года
08:22, 09.01.201742
Сегодня в Казани ждут 32-градусный мороз и небольшой снегопад
06:50, 09.01.20179
В Татарстане жители Бугульмы пожаловались Путину на плохую уборку дорог от снега
17:53, 08.01.201784
Пострадавшие клиенты Татфондбанка хотят выйти с пикетом на площадь Свободы
16:37, 08.01.201756
В Татарстане спасли двоих детей, которые замерзали на вечерней безлюдной трассе
14:55, 08.01.201732
Появились фото с места смертельного ДТП под Уфой, в котором погибла семья из Татарстана
14:28, 08.01.201713
18-летний татарстанский сноубордист стал чемпионом мира
12:57, 08.01.201718
В Казани мужчина украл телефон у посетительницы бара, после того, как вернул ей его
11:58, 08.01.201720
Из-за непогоды в аэропорту Казани вынужденно сел самолет, летевший из Дубая
11:02, 08.01.201723
В Татарстане спасли двух рыбаков, которые заблудились посреди Камы в 10 км от берега
10:26, 08.01.201716
В аэропорту Казани прокомментировали скандальное фото, которое разошлось по соцсетям и СМИ
09:13, 08.01.201719
Сегодня в Казани днем ожидается температура - 25 градусов, а ночью - снегопад
08:43, 08.01.2017
«Ак Барс» на своем льду проиграл магнитогорскому «Металлургу»
19:51, 07.01.201715
Муфтий Татарстана представил в Сирии новое издание Корана
17:51, 07.01.201726
В Татарстане похолодает до 25 градусов мороза
17:09, 07.01.201718
В Татарстане в рождественских богослужениях приняли участие около 60 тысяч человек
16:01, 07.01.201727
В Татарстане создали новый сорт картофеля
15:19, 07.01.201727
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Медведев поручил спасти банк «Пересвет», называемый одним из виновников краха Татфондбанка

Медведев поручил спасти банк "Пересвет", называемый одним из виновников краха Татфондбанка
16+
Фото: kremlin.ru
Это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в санации банка Русской православной церкви "Пересвет", положение которого стало виновником краха Татафондбанка. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ключевое препятствие для санации банка "Пересвет" — отказ крупнейших кредиторов конвертировать свои обязательства в капитал банка — было устранено, таким образом решение должно быть принято уже в ближайшее время.

Отмечается, что если санация все-таки состоится, это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам.

Напомним, что критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка "Пересвет" в конце октября. Татфондбанк является крупным держателем облигаций проблемного "банка РПЦ".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

На сайте Татфондбанка сообщается, что его основным акционером является "Новая нефтехимия", доля которой в капитале банка составляет 20,241%. Еще 17,333% приходится на "Татспиртпром", 10,088% принадлежит Республике Татарстан. 9,862% акций "Татфондбанка" находится в собственности "Гелио-полис", 8,735% - УК "Регионфинансресурс", по 8,735% и 5,191% приходится на "Ипотечное агентство Республики Татарстан" и АРТУГ соответственно.

Н. Вильданов, 10.01.2017, 08:35
Тэги: Спасение Татфондбанка
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин10 января 2017, 08:57
первый н..))
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 09:01
понятно. искуать грехт надо же где то. а тут банк РЦП. всевышный все видит
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 09:04
краха Татафондбанка
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 09:14
А не пойти ли Михельсону в пешее эротическое?
Это чо, ..*ь, десятину ввели, чтоли?
Власть поворовала, теперь и РПЦ должно свою долю со стала снять?
Пусть их всемогущий Б-г и санирует.
О**и в край
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 09:15
А какого х** попы вообще в банковскую сферу лезут? Пусть молятся
0
5
Согласны с автором?
ага10 января 2017, 09:28
В ответ на комментарий пользователя
А какого х** попы вообще в банковскую сферу лезут? Пусть молятся
Развернуть
Ты еще не в курсе про "льготную реализацию табака и бухла в 90-е" представителями этой секты. Им разрешено было без пошлин ввозить эту дрянь и реализовывать ее.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2017, 09:29
В ответ на комментарий пользователя
Ты еще не в курсе про "льготную реализацию табака и бухла в 90-е" представителями этой секты. Им разрешено было без пошлин ввозить эту дрянь и реализовывать ее.
Развернуть
Я то в курсе. Раньше хотя бы эти уе**и не афишировал и свою деятельность в нашем "светском государстве", а ныне то уже пзц
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани