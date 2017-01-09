Медведев поручил спасти банк «Пересвет», называемый одним из виновников краха Татфондбанка

Это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в санации банка Русской православной церкви "Пересвет", положение которого стало виновником краха Татафондбанка. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ключевое препятствие для санации банка "Пересвет" — отказ крупнейших кредиторов конвертировать свои обязательства в капитал банка — было устранено, таким образом решение должно быть принято уже в ближайшее время.

Отмечается, что если санация все-таки состоится, это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам.

Напомним, что критическим положение Татфондбанка стало после приостановки деятельности банка "Пересвет" в конце октября. Татфондбанк является крупным держателем облигаций проблемного "банка РПЦ".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

На сайте Татфондбанка сообщается, что его основным акционером является "Новая нефтехимия", доля которой в капитале банка составляет 20,241%. Еще 17,333% приходится на "Татспиртпром", 10,088% принадлежит Республике Татарстан. 9,862% акций "Татфондбанка" находится в собственности "Гелио-полис", 8,735% - УК "Регионфинансресурс", по 8,735% и 5,191% приходится на "Ипотечное агентство Республики Татарстан" и АРТУГ соответственно.