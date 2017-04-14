В Казани сегодня собираются назначить нового премьер-министра РТ

По предварительным данным, на этот пост внесена кандидатура нынешнего и.о. премьер-министра Алексея Песошина

Сегодня на заседании президиума Государственного Совета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов внесет кандидатуру нового премьер-министра республики взамен покинувшего этот пост Ильдара Халикова.

Напомним, по регламенту президент РТ должен в месячный срок внести предложения в Госсовет об утверждении новой кандидатуры. Кандидат на этот пост должен выступить с речью, в которой расскажет о своих планах на срок своих полномочий. Кандидатура может быть внесена только одна.

Минниханов, как отмечает "Бизнес Online" предложит кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра РТ, сейчас он занимает должность и.о. премьер-министра. Сессия парламента работу сегодня в 10:00, до этого кандидатуру рассмотрят на ключевых комиссиях Госсовета РТ.

3 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов отправил премьер-министра РТ Ильдара Халикова в отставку, удовлетворил обращение об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ильдар Халиков после ухода в отставку возглавил АО "Управляющая компания «Татэнерго»". Халиков объяснил,что решение было принято давно, а кризис в банковской сфере только отсрочил его реализацию. Чиновник работал на должности премьера с 2010 года.