В понедельник Минниханов назовет кандидатуру на пост нового премьер-министра РТ

По регламенту президент РТ должен в месячный срок внести предложения в Госсовет

В понедельник, 17 апреля, состоится сессия Государственного совета РТ. Ожидается, что на сессии президент Татарстана Рустам Минниханов внесет кандидатуру на пост нового премьер-министра республики взамен покинувшего этот пост Ильдара Халикова.

Отметим, что по регламенту президент РТ должен в месячный срок внести предложения в Госсовет об утверждении новой кандидатуры.

- Кандидат на этот пост должен выступить с речью, в которой расскажет о своих планах на срок своих полномочий, - говорится в сообщении.

Как отметил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, кандидатура может быть внесена только одна.

- Она рассматривается во всех комитетах и потом выносится на пленарное заседание. В случае неподдержки предложенной президентом кандидатуры он берет тайм-аут и может повторно внести эту или другую кандидатуру, - цитирует «Бизнес Online» слова Мухаметшина.

Напомним, сейчас исполнение обязанностей премьер-министра Татарстана до утверждения Госсоветом РТ новой кандидатуры возложено на вице-премьера РТ Алексея Песошина.

3 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов отправил премьер-министра РТ Ильдара Халикова в отставку, удовлетворил обращение об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Ильдар Халиков после ухода в отставку возглавит АО «Управляющая компания «Татэнерго». Халиков объяснил,что решение было принято давно, а кризис в банковской сфере только отсрочил его реализацию. Чиновник работал на должности премьера с 2010 года.