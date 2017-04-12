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Казанский банк «Спурт» уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей

Казанский банк "Спурт" уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей
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Фото: ProKazan
На какой период введено ограничение, в банке затруднились сказать

Казанский банк "Спурт" сегодня снизил лимит на выдачу наличных по вкладам физическим лицам с 50 до 30 тысяч рублей, сообщил сотрудник справочной службы кредитной организации.

- 30 тыс. рублей за один операционный день, - цитирует "Интерфакс" слова представителя банка.

На какой период введено ограничение, в банке затруднились сказать.

Татарстанский Спурт Банк в первом квартале 2017 вернул клиентам около 6 млрд рублей (около трети от всех заемных средств). Основная причина - паника из-за информационной атаки. К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

Напомним, 13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

- Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические - по 400 млн рублей в день, - заявила она.

При этом в обычные дни объем изъятия средств составлял 20-50 млн рублей.

Н. Вильданов, 13.04.2017, 14:53
Тэги: Экономика, Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин13 апреля 2017, 15:05
Продолжается это безобразие уже месяц. При этом никаких псевдо информационных атак. Просто тихо тихо пытаются ехать на дохлой лошади. Но лошадь почему то не едет. Ау! ЦБ?! Лошадь сдохла. Пора слезать с нее.
Лучший комментарий
5
49
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Дмитрий13 апреля 2017, 15:07
Сопрут ваши деньги)))
2
14
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Горожанин13 апреля 2017, 15:13
Ст.845 ГК РФ
2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Вопрос: Когда Банк прекратит нарушать закон, либо когда ЦБ укажет банку на его нарушение.
2
20
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Миша13 апреля 2017, 15:19
Очередной банк сдох!
2
20
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ага13 апреля 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Продолжается это безобразие уже месяц. При этом никаких псевдо информационных атак. Просто тихо тихо пытаются ехать на дохлой лошади. Но лошадь почему то не едет. Ау! ЦБ?! Лошадь сдохла. Пора слезать с нее.
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Суть всей "движухи" - пипл должен снять бабло и тратить, либо, вкладывать в "нужные" банки. В принципе, нормальный ход.
4
6
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Горожанин13 апреля 2017, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Суть всей "движухи" - пипл должен снять бабло и тратить, либо, вкладывать в "нужные" банки. В принципе, нормальный ход.
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Скорее всего это правда.
3
4
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БС13 апреля 2017, 16:04
[***]
0
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БС13 апреля 2017, 16:18
Статья заказная, мой коммент удалили.
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Правдоед13 апреля 2017, 16:31
Ха! Ха! Ха!
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Моисей13 апреля 2017, 16:32
Очередная информационная атака на Спурт банк)))) конкуренты не дремлют
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Горожанин13 апреля 2017, 16:34
Мудрая притча:
Старый индеец пришёл в банк и попросил займ на 500 долларов. ▫Банковский работник начал оформлять бумаги.
— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спросил он индейца.
— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
— Что у тебя есть для обеспечения залога?
— Я не знаю, что такое «залог», — сказал индеец.
— Ну залог — это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
— Есть — грузовичок 1949 года выпуска.
— Нет, это не годится, — сказал банковский работник. — Может, у тебя есть скот?
— Да, у меня есть лошадь.
— Сколько ей лет?
— Не знаю, у неё уже нет зубов, чтоб определить.
В конце концов приняли в залог лошадь и грузовик, индейцу оформили займ и выдали 500 долларов.
Спустя несколько недель индеец снова пришёл в банк, достал пачку денег. Отсчитал положенные банку, а остальные спрятал.
— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спросил его тот же работник.
— Положу в вигвам, — ответил индеец.
— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
— Я не знаю, что такое «депозит», — ответил индеец.
— Ну ты отдаёшь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять.
Старый индеец подумал и спросил:
— А у банка есть, что дать мне в залог?
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Горожанин13 апреля 2017, 18:18
Никто в такой ситуации в банк этот дырявый деньги не понесет. Организации не заставишь уже. Физ лица не идиоты. На что рассчитывают? Даутова может хочет еще каких нибудь активов продать? Наверное итак уж все ценное продали. Кредитный портфель качественный продали, облигации продали. Что осталось то?
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