Казанский банк «Спурт» уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей

На какой период введено ограничение, в банке затруднились сказать

Казанский банк "Спурт" сегодня снизил лимит на выдачу наличных по вкладам физическим лицам с 50 до 30 тысяч рублей, сообщил сотрудник справочной службы кредитной организации.

- 30 тыс. рублей за один операционный день, - цитирует "Интерфакс" слова представителя банка.

На какой период введено ограничение, в банке затруднились сказать.

Татарстанский Спурт Банк в первом квартале 2017 вернул клиентам около 6 млрд рублей (около трети от всех заемных средств). Основная причина - паника из-за информационной атаки. К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

Напомним, 13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8-9 марта.

- Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические - по 400 млн рублей в день, - заявила она.

При этом в обычные дни объем изъятия средств составлял 20-50 млн рублей.