Жители поселков Казани рассказали о проблеме пробок, сняв пародийный клип на хит «Грибов»

Клип набрал уже свыше 54 тыс просмотров

Жители поселков Салмачи, Вишневка и Привольный сняли клип-пародию на песню группы «Грибы» «Тает лед».

С помощью этого клипа они пытаются обратить внимание на проблему пробок на выезде из поселков и отсутствия школы.

- Большинство жителей утром стоят в пробке, потому, что к 8.00 утра детям нужно попасть в школу. По мнению жителей, если бы в жилом массиве были школы, таких пробок бы не было, - пишут они.

Клип набрал уже свыше 54 тыс просмотров.

Ранее сообщалось, что в Казани собираются решить проблему с транспортной доступностью жилого массива Салмачи. Так, планируется расширить улицу Кул Гали в жилом массиве Салмачи и выполнить работы по устранению 53 мест концентраций ДТП. В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов поручил властям Казани решить проблему с ежедневными пробками на выезде из поселка Салмачи, о которых жители города жаловались в соцсетях.

Напомним, ранее глава Альметьевского района Айрат Хайруллин позвал жителей на субботник, сняв клип в духе хита группы «Грибы» - «Тает лед».

- 22 апреля пройдет первый общегородской субботник. Приглашаем всех жителей города и района, коллективы предприятий, учащихся и студентов принять в нем участие. #ЛюбимыйАльметьевск — наш общий дом, вместе сделаем его чистым!, - написал он.

Справка



Украинская группа «Грибы» была основана в 2016 году, которая всего за год стала популярной среди молодежи. Клип группы на песню «Между нами тает лед» на YouTube уже набрал более 16 млн просмотров.